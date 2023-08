El boxeador José María Hernández “El Gallo”, aspira a la gloria en casa

Almería vivirá su combate de boxeo más importante de los últimos 46 años. José María Hernández afronta un momento crucial en su carrera como boxeador: el almeriense sueña con coronarse el mejor del país en la división mosca. Una gloria que quiere celebrar en casa, este viernes 18 de agosto, arropado por una afición que espera que llene el Frontón Andarax, de Almería.

Un cinturón de campeón de España que le permitirá dar el salto a nivel europeo. Un reto por el que lleva trabajando desde que hace casi una década se enfundara unos guantes y entrara en un ring. Su rival, el vasco Mario Ospina: "Llevamos cuatro meses de preparación muy intensos, ha sido muy duro por la dieta, el sacrificio que me ha llevado a dejar muchas cosas de lado para conseguir el primer objetivo: ser campeones de España. Sé que no es fácil, pero he trabajado para que sea real y hacer disfrutar a toda la gente que venga a la velada. Dar a Almería, después de 46 años, otro campeón de España, que se lo merece", señala Hernández.

En el gimnasio Almería Boxing, del popular barrio de Nueva Andalucía, y tutelado por José Luis Cilla, “El Gallo” ha crecido como boxeador. Considerado uno de los jóvenes púgiles emergentes y con gran proyección a nivel nacional dentro de su categoría, Hernández, ha ido puliendo un boxeo "de muchos recursos y estilista". "Me considero un boxeador con muchos recursos: si tengo que pelear en distancia corta, no tengo ningún problema; y en larga, tampoco", recalca el deportista.

A los 15 años, fue cuando empezó con el boxeo: "Un amigo que practicaba boxeo me animó a probar. Me ha cambiado la vida, me ha hecho la persona que soy, valores, disciplina, sacrificio...Ahora estoy totalmente enfocado en el boxeo. Soy de los pocos que viven de este deporte; doy clases y entreno varias veces al día", afirma el boxeador que, además de trabajar con José Cilla, cuenta con el apoyo del preparador físico Said Zamani, y de Luis Muñoz en la esquina del cuadrilátero.

Durante estos diez años, “El Gallo” ha nutrido su palmarés con 30 combates amateurs, dos campeonatos de Andalucía y varias medallas en Campeonatos de España. Ya como profesional, se presenta a este Campeonato con un récord de seis victorias y una única derrota, aspira a dar el golpe definitivo y una alegría a su familia y a la hinchada local. Enfrente, el vasco Mario Ospina, invicto como profesional (8-0, 4 KO). "Estamos preparados para cualquier tipo de rival y circunstancia. Mi idea es llegar a los puntos, hemos preparado diez asaltos. Pero si luego la victoria llega por KO, bienvenida sea", comenta.