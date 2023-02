Costa de Almería Roquetas suma y sigue, y se mantiene en lo más alto (27-20)

Este pasado fin de semana, el Costa de Almería Roquetas recibía en el pabellón Infanta Cristina de Roquetas de Mar a las madrileñas del BM. Leganés en un encuentro correspondiente a la decimonovena jornada del Grupo D de la División de Honor Plata femenina.

El partido comenzó con un constante intercambio de golpes, que duró los primeros 20 minutos. Fue a partir de ahí cuando las locales lograron ajustarse y abrir diferencia en el marcador, gracias a que pudieron correr y aprovechar las transiciones, porque en ataque estático les estaba costando hacer gol. Así se llegaría al descanso descanso llegaron con un 16-11 favorable en el electrónico, que les hacia respirar tranquilas después de unos intensos primeros treinta minutos.

Tras el paso por vestuarios, las almerienses sabían que tenían que mejorar si no querían que se les escaparan los 2 puntos. La segunda parte dio comienzo al igual que la primera con un intercambio de goles constante hasta que varios errores y precipitaciones de las de la Costa de Almería hicieron que todo se fuese ajustando poco a poco en el marcador y Leganés llegase a ponerse a 1 solo gol tras 7 minutos de la reanudación. Tras un parcial 3-0 volvió a distanciarse y así terminar el partido de manera tranquila y cómoda con un 27-20 en el marcador.

Tras el encuentro, Agustín Collado se mostraba contento por la victoria, pero descontento con el juego realizado ya que faltó solidez defensiva, que sólo fueron capaces de mostrar en determinados momentos del encuentro y en ataque no están siendo decisivas y contundentes cuando generan situaciones.

"Sabíamos que Leganés viene jugando bien y haciendo buenos partidos, por lo que no iba a ser un encuentro fácil ni cómodo, pero sobre todo no podíamos relajarnos ni tener ningún desliz si queremos continuar luchando por nuestro objetivo. No fue uno de nuestros mejores partidos, pero volvimos a sumar 2 puntos más. La semana que viene tenemos una salida larga y tendremos que dar una gran versión para que nada nos pueda sorprender y conseguir sumar dos puntos mas que nos acerque a nuestro primer objetivo que es acabar la fase regular entre los dos primeros”, declaraba el técnico almeriense.

Costa de Almería Roquetas viajará a tierras sevillanas este próximo sábado para medirse al BM. Solucar en la vigésima jornada de liga regular, restanto siete finales para las almerienses para conocer si disputarán los cuartos de final para la fase de ascenso.