Doblete del Automóvil Club de Almería en el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto

La segunda edición del Rallye Valle del Guadiato decidió el sábado 4 de noviembre el resultado final del Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto del 2023. Dos pilotos del Automóvil Club de Almería llegaban a la última cita del certamen entre los que tenían posibilidades matemáticas de adjudicarse el título y han terminado logrando un sensacional doblete para el ACA al proclamarse campeón José Miguel López Mañas y ser el subcampeonato para José Antonio Aznar. Además, aunque no participó en la prueba cordobesa, los puntos sumados en los anteriores rallyes han permitido a otro piloto del ACA, Fernando Cruz, conseguir el título en la Copa Junior de Rallyes.

López Mañas necesitaba terminar entre los cuatro primeros con su Renault Clio Rally4 para proclamarse campeón en el caso de un improbable triunfo de Coca con el Audi A1 mientras que le era suficiente acabar entre los nueve mejores si el ganador era Aznar, máximo favorito con el Porsche. De entrada, pese a las condiciones atmosféricas cambiantes, con lluvia en algunos tramos, José Antonio hacía honor a los pronósticos y dominaba el rallye marcando el mejor tiempo en tres de las cinco primeras especiales para llegar a la asistencia del mediodía al frente de la clasificación. En cambio, José Miguel sufría un toque que, junto a un error en la monta de neumáticos, le hacía perder tiempo y estar en el límite del resultado que necesitaba ya que, tras haber llegado a ir decimotercero, ocupaba la décima posición, novena entre los pilotos con derecho a puntos.

Sin embargo todo cambiaba en la segunda mitad del rallye. Inicialmente, Aznar seguía dominando pero Mañas recuperaba posiciones y después del tercer bucle ya era sexto, lugar con el que consolidaba el liderato virtual del campeonato. Además, Aznar y su copiloto, Osel Román, perdían mucho tiempo en la penúltima especial debido problemas de visibilidad bajo la lluvia, al fallar los limpias y empañarse el parabrisas, lo que les hacía descender al quinto puesto en la clasificación final del rallye. Dos posiciones por detrás, séptimo, se clasificaba José Miguel López Mañas, copilotado por Miguel Montoya, resultado más que suficiente para que el piloto del Automóvil Club de Almería se proclamase campeón de Andalucía de Rallyes de Asfalto 2023, mientras que para Aznar era el subcampeonato que completa un espectacular doblete para el ACA.

La cosecha de títulos del Automóvil Club de Almería en el rallye Valle del Guadiato se amplió, además, con el resultado final de la Copa Junior, cuyo campeón es otro piloto del club, el joven Fernando Cruz que no participó en el último rallye del año pero tenía suficiente ventaja en la tabla gracias a sus resultados en las competiciones anteriores al volante de su FIAT Punto y su Citroën Saxo como para no verse rebasado en la cita final del certamen.

Declaraciones de José Miguel López Mañas:

"Llegamos al último rally del año después de un campeonato un poco extraño ya que tras el fallo en varias carreras de los coches punteros un equipo humilde como el nuestro, gracias a la constancia y la regularidad, tenía muchas opciones de ganar el título, algo que a principios de año era impensable puesto que este año estrenábamos el Clío Rally4 y la idea era ir haciéndonos a él poco a poco. Pero la verdad es que desde el primer rally ha sido un coche que me ha enamorado ya que es coche fiable, fácil de llevar y muy divertido.

En cuanto al Guadiato, ha sido un rally complicado. Por lo que nos jugábamos era complicado de gestionar nervios, pero además se presentaba difícil por el tiempo cambiante que se preveía. Y así fue, salimos con idea de ser conservadores, puesto que un noveno puesto nos valía con respecto al principal rival que era Aznar. Pero la cosa no empezaba bien, en el primer bucle nos equivocábamos con la monta de neumáticos y el tramo de Villanueva se atragantó y perdimos mucho tiempo. En el segundo bucle la monta de ruedas si fue la buena pero en una frenada fuerte me confié demasiado, me fui largo y dimos un golpe que, gracias a Dios, no nos rompió nada grave del coche y pudimos continuar, pero perdimos otra vez mucho tiempo y llegábamos al ecuador del rally fuera de los puestos que nos daban el campeonato.

Por la tarde cambió la cosa, el tercer bucle nos salió perfecto, nos encontramos el tramo de Obejo seco y con las ruedas adecuadas, así que atacamos un poco y conseguí hacer tercero scratch en el tramo y ponernos sextos de la general. A partir de ahí volvió a aparecer la lluvia y llegó la noche pero por suerte teníamos suficiente colchón para pasar los tramos sin riesgos y conseguir este Campeonato de Andalucía de Rallyes, que sin ser un objetivo a principio de año hace mucha ilusión que mi nombre quede escrito en la historia del automovilismo andaluz".