El Ejido Futsal, a evitar despedirse del play off

Para nada será un encuentro fácil el que tendrá que afrontar El Ejido Futsal, que se ha quedado prácticamente en tierra de nadie en esta recta final de temporada. A doce puntos de la quinta plaza, que ocupa el Full Energía Zaragoza, cuando tan solo restan quince por disputarse los celeste quieren evitar despedirse de manera definitiva del play off. Eso es lo que intentarán los del Poniente este sábado cuando a las 18:30 horas reciban al Levante, séptimo clasificado.

Después de la dolorosa derrota sufrida la pasada jornada en la visita al Sala 5 Martorell, los ejidenses prácticamente se han quedado sin opciones de lograr un billete para el play off. Aunque fuera de casa los resultados no les han estado acompañando últimamente, los celestes quieren darle una nueva alegría a su afición. Si a domicilio le está costando sumar a los del Poniente, en casa vienen de ganar, no sin sufrimiento, sus tres últimos encuentros como locales.

No mucho mejor se encuentra el conjunto granota, que solo saca a los celestes tan solo tres puntos y que se encuentra a nueve de los puestos de play off. Los valencianos, que vencieron cinco a dos en el encuentro de ida, viajan a tierras ejidenses después de imponerse al Barça Atlètic y al O Parrulo Ferrol, buscando apurar sus opciones de luchar por la quinta plaza. Todo ello mientras el Levante cayó derrotado en sus dos últimos desplazamientos.

Para este encuentro José Escrich no podrá contar con el ala Amin después de que fuera expulsado la pasada semana en la visita a tierras catalanas. Además, el futbolista francés tampoco estará disponible la siguiente jornada al haber recibido la llamada de la selección gala para disputar hasta tres amistosos que servirán como preparación para el Mundial que se disputará en Uzbekistán este mismo año.