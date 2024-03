El Ejido Futsal comienza a despedirse del play off en Martorell (4-3)

Como si la historia se estuviese volviendo a repetir, a El Ejido Futsal se le está enquistando un año más el objetivo del play off que lograron alcanzar en su primer curso en la categoría de plata. Los celestes sufrieron una nueva derrota a domicilio en su visita al Sala 5 Martorell y comienzan a despedirse del play off. Y eso que llegaron a darle la vuelta al marcador antes de pasar por vestuarios con un tanto de Peña. A once puntos de la quinta plaza, cuando el Unión África Ceutí todavía tiene que medirse al líder esta jornada, y restando cinco fechas por disputarse los del Poniente necesitan todo un milagro.

El conjunto dirigido por José Escrich regresaba a la competición después del parón de la pasada semana con motivo de la celebración de la Copa de España. Lo hacía viajando a tierras catalanas para enfrentarse a Sala 5 Martorell en un encuentro de vital importancia en la pelea por el play off. Una vez más a los celestes, quienes llegaban a la cita tras su muy sufrido triunfo en casa frente al Atlético Mengíbar, tan solo les valía la victoria. Más aún ante un rival directo, el cual venía de sumar un punto en su visita al Barça Atlètic.

Los ejidenses partían concienciados de que no podían permitirse el más mínimo fallo para poder seguir manteniendo vivas sus opciones de play off. Sin embargo, los catalanes no tardaron en asestar el primer golpe. Apenas se habían disputado los primeros cinco minutos cuando Iván Gonfaus, a puerta vacía, adelantó a los locales. Tan solo un minuto más tarde los celestes igualaron el encuentro gracias a un gol en propia puerta de Rubén.

El cronómetro corría mientras se veía una gran igualdad sobre la pista, pero los barceloneses a falta de menos de cinco minutos para el descanso volvieron a ponerse por delante en el luminoso. Rubén se resarció del amargo sabor de su tanto en propia puerta y en una jugada colectiva mandó el balón al fondo de las mallas, esta vez sí de la portería contraria. Aunque poco les duró la alegría a los locales, que vieron como los ejidenses remontaron el encuentro antes de pasar por vestuarios con goles de Mendive y Peña.

El choque estaba ya donde querían los pupilos de José Escrich, pero todavía restaba el segundo tiempo por delante. Y vaya si no se debían fiar los celestes. Prácticamente se acababa de reanudar el encuentro cuando el local Rubén se aprovechó de un error en la salida del balón para igualar de nuevo el encuentro y anotar su segundo tanto de la tarde. No se rindieron los ejidenses quienes gozaron de ocasiones para adelantarse en el marcador otra vez, si bien en la misma situación se encontraron los martorellenses.

Sin embargo, a falta de siete minutos para el final los celestes se quedaron en inferioridad numérica tras la expulsión de Amin por una dura entrada. No desaprovechó Sala 5 Martorell la oportunidad y apenas un minuto más tarde Iván Gonfaus, a asistencia de Jon, se volvió a adelantar en el electrónico. Los ejidenses intentaron rescatar al menos un punto con portero jugador, pero el marcador ya no se movió más y el triunfo se quedó en tierras catalanas. Una derrota que deja a El Ejido Futsal casi sin opciones de play off, estando a once puntos de la quinta plaza con tan solo quince por disputarse y con el Unión África Ceutí todavía teniendo que jugar esta jornada, antes de recibir al Levante la próxima semana.