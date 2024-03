Juanan da un sufrido triunfo a El Ejido Futsal ante el Mengíbar (1-0)

Se está abonando a los triunfos épicos como local El Ejido Futsal y con un mimos protagonista, Juanan. Si en su último encuentro en casa los ejidenses se llevaron los tres puntos con un tanto en los últimos minutos del pichichi de la categoría de plata, ante el Mengíbar volvió a suceder lo mismo en el último minuto. Una victoria que permite a los celestes de la goleada sufrida en la visita a Burela y poder seguir apurando sus opciones de play off. Aunque a once puntos de la quinta plaza y con tan solo dieciocho en juego parece bastante complicado.

Los celestes recibía a los jienenses con la obligación de ganar si querían mantener todavía alguna que otra opción de disputar el play off. A once puntos de la quinta plaza, que ocupa el Full Energía Zaragoza, no le quedaba otra al conjunto dirigido por José Escrich. Además, los del Poniente querían dar una nueva alegría a su afición después del sufrido triunfo ante el Ibiza que le brindó en su último encuentro en casa. Todo ello mientras el Mengíbar quería evitar caer a puestos de descenso.

Después de unos primeros compases sin grandes ocasiones, fue a los cinco minutos Josete quien mandó el primer aviso con un disparo desde la frontal. Superado el ecuador de la primera parte los ejidenses disfrutaron de una nueva ocasión, esta vez en las botas de Mendive quien con un fuerte disparo obligó a intervenir al guardameta visitante. Más tarde fue un defensa jienense el que sacó un disparo con peligro de Josete. Pero sin goles ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios.

Comenzaron fuerte la segunda parte los celestes. Apenas se había disputado el primer minuto tras la reanudación Beto avisó con un disparo al palo. Un minuto después la tuvo una vez más Mendive a la contra, aunque sin éxito. Estaba siendo un carrusel de ocasiones de los celestes, teniéndola Juanan y al rechace Josete. Pero el gol continuaba resistiéndose en el choque entre ejidenses y jienenses. Mientras, antes de la media hora el portero desvió a saque de esquina un disparo cruzado de Cerviño.

No le estaba siendo fácil a los ejidenses encontrar el camino hacia el gol, si bien ni mucho menos se dieron por rendidos. Así, a falta de escasos cuatro minutos para el final Cerviño la tuvo bajo palos, pero se topó con una prodigiosa actuación del guardameta. También probó fortuna Mendive con un disparo cruzado, aunque nuevamente sin ver puerta. Sin embargo, en el último minuto salió a relucir el acierto de Juanan, pichichi de la categoría de plata, para adelantar a los celestes. Los jienenses solicitaron tiempo muerto y probaron suerte con portero-jugador, pero el marcador no se iba a mover más.

Tres puntos, gracias una vez más a Juanan, que permiten a los celestes mantener vivas sus mínimas opciones de play off que siguen teniendo a once después de que tampoco fallara el Full Energía Zaragoza. Por su parte, el Mengíbar cae a puestos de descenso tras los empates del Leganés y Barça Atlètic frente al líder UMA Antequera y Sala 5 Martorell, respectivamente. Sin competición la próxima semana al disputarse la Copa de España, a El Ejido Futsal le tocará a Sala 5 Martorell.