Juanan da un sufrido triunfo a El Ejido Futsal ante Ibiza (2-1)

Tuvo que sufrir El Ejido Futsal ante la UD Ibiza, pero acabó haciéndose con los tres puntos gracias a un tanto de Juanan a falta de menos de tres minutos. Antes el visitante Vicent Valdés, también en la recta final del encuentro, igualó el gol anotado por Beto en los últimos segundos del primer tiempo y fue ya el pichichi de la categoría de plata el que dio la victoria a los celestes. Un triunfo que permite al conjunto dirigido por José Escrich a ocho puntos de la quinta plaza después de tampoco fallara el Full Energía Zaragoza.

Después de la derrota sufrida en la visita a tierras mañas para medirse al Sala 10 Zaragoza, segundo clasificado de esta categoría de plata, los celestes regresaban a casa. Y lo hacía para medirse a uno de los equipos que tienen por detrás en la clasificación como la UD Ibiza y con la obligación de vencer para no descolgarse de la pelea por el play off. A once puntos de la quinta plaza después de este mismo sábado el Full Energía Zaragoza se llevara los tres puntos frente al Betis B, los ejidenses no se podían permitir fallar.

Los celestes se estaban jugando demasiado y eran conscientes de ello. De esta manera, cuando apenas se llevaban disputados los dos primeros minutos David Señoret mandó el primer aviso con un potente disparo que detuvo el guardameta. Poco más tarde la tuvo Beto, quien también se topó con el portero que la sacó con el pie. Mientras, en el minuto tres probó fortuna el visitante Vicent Valdés con un remate que se marchó alto. El encuentro estaban contando con ocasiones para uno y otro equipo.

Si en el minuto cinco lo intentó el guardameta de los ibicencos con un tiro que se marchó fuera, apenas un minuto después probó suerte Mendive con un disparo que se estampó en un jugador rival. También avisó Cerviño, desviando el meta Ferreyra para evitar el primer tanto del encuentro. Aunque el guardameta local, Jesús Gómez, también tuvo que intervenir para evitar que los baleares se adelantaran en el marcador. Así, la tuvo el visitante Buitre con un disparo que se fue al lateral de la red.

El gol se estaba resistiendo, si bien ni locales ni visitantes cesaron en el intento. Así, casi llegado el ecuador de la primera parte la tuvo Josete en una triangulación, pero su disparo fue demasiado alto. Mientras, los ibicencos lo intentaron con el lanzamiento de un libre indirecto que desvió José Gómez. Poco después la ocasión la volvió a protagonizar Josete, en esta ocasión con un remate de cabeza en un saque de esquina. No obstante, el guardameta de los ejidenses en el minuto doce tuvo que meter una mano salvadora para evitar que Charly hiciera el primero para los de las Islas Baleares.

El tiempo corría sin que ninguno de los dos equipos consiguiera hacer el primero, si bien El Ejido Futsal la tuvo con un disparo de Cerviño que una vez más desvió Ferreyra. Sin embargo, cuando todo apuntaba a que el primer tiempo concluiría sin goles, a falta de tan solo cinco segundos para poner rumbo a vestuarios Beto adelantó a los ejidenses en un saque de banda. Hizo efecto la pizarra de José Escrich, quien previamente había solicitado tiempo muerto para organizar la jugada.

A la vuelta de vestuarios se notó que Ibiza iba por detrás en el marcador, gozando de dos ocasiones que salvó Jesús Gómez con dos grandes paradas. Mientras, Mendive buscó el segundo con un disparo que se marchó fuera y Josete la tuvo con tiro que recogió el guardameta sobre la línea después de que tocara en el poste, protestando los celestes que el esférico había superado la línea de meta. No obstante, ni mucho menos el duelo estaba decidido y Jesús Gómez, una vez más, evito que Buitre pusiera las tablas en el marcador.

Por su parte, superado el ecuador de la segunda parte fue el meta visitante el que evitó que el celeste Beto ampliara distancias. También la tuvo David Señoret en el lanzamiento de una falta, pero tras tocar en un rival se marchó por línea de fondo. Y justo antes de que el celeste pusiera dicho balón en juego el colegiado expulsó a Buitre, quien se encontraba en el en banquillo, por insultar a un adversario según reflejó el acta del encuentro.

Los celestes estaban logrando tres puntos de vital importancia, pero a falta de cinco minutos para el final Vicent Valdés puso el empate tras anticiparse a David Señoret, quien se cruzó sin llegar a despejar. Duro golpe el que recibieron los ejidenses, recordando fantasmas del pasado. El encuentro estaba en su recta final, buscando los ibicencos llevarse los tres puntos con ocasiones tanto de Usama, que detuvo Jesús Gómez, y de Charly, que se marchó fuera.

Aparece el pichichi

Parecía que a los celestes se les iban a escapar dos puntos, tal como les sucediera frente al Barça Atlètic. Pero acabó apareciendo Juanan, el pichichi de la categoría de plata, para a dos minutos del final volver a poner por delante en el marcador a los ejidenses. Fue entonces cuando los visitantes pasaron a jugar con portero-jugador, aunque David Señoret a punto estuvo de aprovecharlo para hacer el tercero. Los ibicencos no se rindieron, intentando igualar de nuevo el encuentro con un disparo de Charly que tocó en un defensa.

A punto de concluir el choque los visitantes se quedaron con uno menos tras ser expulsado Ixemad, quien estaba actuando como portero-jugador, por una entrada por detrás. E incluso los celestes pudieron hacer el tercero, evitándolo Ferreyra con una gran parada a disparo de Beto sin oposición tras el pase de Juanan. Los tres puntos se quedaron en casa y El Ejido Futsal consiguió un importante triunfo ante su gente, manteniéndose a ocho puntos del play off antes de visitar la próxima jornada al tercer clasificado Burela.