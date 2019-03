El filial es el equipo con peores números de toda la 2ª B

La dolorosa derrota de la Unión Deportiva Almería B en el campo de la Federación Malagueña, donde cayó derrotada por el Atlético Malagueño con un marcador de 2-0, hizo caer a los almerienses a la última posición de la tabla clasificatoria del Grupo IV de la Segunda División B, categoría que cada vez parece ir perdiendo más un conjunto almeriense que también ocuparía el último puesto en una clasificación global de todos los equipos que militan en la competición de bronce. Y es que, de los ochenta cuadros que hay jugando en 2ª B, el filial rojiblanco es el que peores números acumula, de ahí que ocupe el farolillo rojo en todos los listados clasificatorios.

Los canteranos de la UDA, que bien es cierto que viajaron a feudo del filial malaguista con muchas bajas, suman solamente 19 puntos tras 29 jornadas disputadas, negativa cifra que comparte con otro segundo equipo, el Deportivo Fabril, que también se ha visto superado en esa tabla global de Segunda B por el Atlético Malagueño. En la misma, con solamente ocho puntos más que los rojiblancos, están sus paisanos del CD El Ejido, que ocuparían la posición 72 con 28 puntos. También están firmando unos registros muy pobres los ejidenses, que al igual que los capitalinos están en puestos de descenso en el Grupo IV.

El panorama de la UD Almería B, según reflejan los números, no invita al optimismo. De hecho, necesitaría un milagro para volver a ser equipo de bronce la próxima campaña, ya que ahora mismo tiene las plazas de permanencia a 13 puntos y el puesto de play out a 12. Restan nueve jornadas para la conclusión del campeonato regular, un total de 27 puntos aún por jugarse de los que los almerienses deberían llevarse todos y, además, esperar que otros rivales directos en la lucha por la supervivencia tropiecen varias veces. No hay nada imposible, pero no son circunstancias que se puedan dar fácil.