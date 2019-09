El filial recibe al líder este sábado

Los números de los linarenses imponen mucho respeto, pero los canteranos de la UDA no tienen miedo a los registros de su próximo oponente, al que recibirán este sábado sin ningún tipo de complejo, con la mente puesta en seguir su buena racha como locales. Y es que los de Esteban Navarro afrontan su tercer duelo del curso como locales, habiendo ganado los dos anteriores. De hecho, el Almería B es uno de los mejores cuadros en casa en este primer tramo de campaña, tras ganar sus dos contiendas y acumular ante sus aficionados un total de 8 dianas a favor y ninguna en contra .

Una de las pruebas más claras de por qué el conjunto huercalense se está hundiendo peligrosamente en la tabla, tras haber encadenado tres derrotas consecutivas, es su falta de mordiente y de efectividad. El equipo de Fran Marín es, con dos tantos a favor, el segundo equipo que menos tantos ha realizado después de cuatro jornadas en el Grupo XIII. Sólo le supera el Plus Ultra (1).

Con cinco victorias en cinco partidos disputados ocupa la primera plaza de la tabla clasificatoria un Linares Deportivo que este sábado, a partir de las 19:30 horas, saltará al césped del anexo del Mediterráneo para medirse a la Unión Deportiva Almería B . Sin duda, un duelo más que complicado para los rojiblancos, ya que delante tendrán al líder del Grupo IX, a un cuadro jiennense que no ha cedido punto alguno todavía, que acumula 14 goles a favor y solamente 2 en contra tras cinco semanas de competición liguera.

David Cabello (CD El Ejido): “Este escudo nos exige estar arriba”

El Club Deportivo El Ejido sigue preparando a conciencia su partido de este domingo en casa del Alhaurín (12:00) y lo hace con la mente puesta en sumar los tres puntos, como bien indicó su técnico, David Cabello, este viernes en rueda de prensa: “Nosotros en el vestuario sabemos perfectamente cuál es nuestro objetivo. Y no es otro que ir partido a partido, creciendo, pero aunque ahora no miremos la clasificación, llevamos un escudo que nos exige que estemos ahí arriba. No nos queda otra. El escudo del CD El Ejido, independientemente a las circunstancias del club, es una ciudad que al final la exigencia es máxima. Nuestra gente quiere que ganemos cada partido y esa debe ser nuestra mentalidad”.