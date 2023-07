Francesc Barber se proclama campeón de España sub-23 en Sabiñánigo

Las pruebas de cross country del Campeonato de España arrancaron de la mejor forma posible para Primaflor-Mondraker-Genuins. Francesc Barber alcanzó una peleada victoria en la prueba sub-23 tras dirimir un vibrante mano a mano con Alberto Barroso hasta la última vuelta, donde el balear fue capaz de marcharse en solitario y abrir los metros suficientes para certificar su primer puesto

Se trata del primer título nacional en esta categoría para Barber, que completa sólo su segundo año como sub 23. Ya la pasada semana fue capaz de batirse frente a los mejores especialistas del continente concluyendo décimo la carrera del Campeonato de Europa.

Francesc Barber: "Valoro mucho este título de campeón de España. Siempre es uno de los objetivos importantes del año y para mí significa mucho. Al final ha sido un mano a mano con Alberto Barroso, ya que desde inicio nos hemos quedado los dos delante. Sabía que tenía que intentarlo de lejos en la última vuelta y así lo hecho. A falta de media vuelta he atacado en la subida, después también he tensado en la bajada y en el último repecho he ido al límite hasta arriba, donde finalmente he podido soltarlo y abrirle un hueco pequeño que me ha servido para ganar la carrera. Muy contento y deseando seguir por el buen camino".

Marta Cano completará este domingo el concurso de los bikers de Primaflor-Mondraker-Genuins buscando revalidar su título júnior.