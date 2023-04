Las goteras del papa Francisco

"Todavía estoy vivo, no tuve miedo. Me viene a la mente una cosa que una vez me dijo un viejo, un hombre más anciano que yo, ante una situación como esta: 'Yo, padre, no conozco la muerte pero la he visto venir... ¡Es fea, eh!'". Son las palabras de Jorge Mario Bergoglio, de 86 años, tras salir del hospital. Si ese nombre no les dice nada, seguro que Papa Francisco, ya sí les suena. El pasado diciembre cumplió 86 años, ha comenzado a tener goteras. Lo normal, por cierto. Acaba de salir del hospital Gemelli donde ha permanecido ingresado durante tres días debido a una bronquitis.

El papa y su salud

Según lo que se ha publicado, no ha sido sometido a ninguna cirugía de reemplazo articular como podría ser una prótesis de cadera, rodilla o de hombro.

Ha sido sometido a varias cirugías:

- Debido a una diverticulitis, se le resecó un fragmento de colon afectado que le provocaba los síntomas. En total fueron más de 30 centímetros de colon izquierdo del que se recuperó sin problemas pero que en los últimos meses le ha vuelto a dar la lata.

- Años atrás también sufrió una cirugía de resección parcial de un pulmón debido a una neumonía complicada.

A nivel del aparato locomotor, ha tenido dos problemas que si bien no son graves para su estado de salud (no se va a morir por eso), sí que le han causado problemas serios de movilidad:

- El año pasado, una molesta ciática le dejó en cama y cancelando su agenda. Como es normal por la edad, la artrosis está onmipresente en todo su esqueleto, y en ocasiones se despierta provocando molestas y dolorosas crisis de dolor. Se le ha tratado con medicación analgésica y fisioterapia y pudo mejorar.

- Dolor en su rodilla derecha. Al parecer y tras un traspié, sufrió una pequeña fractura en la rodilla que no requirió intervención. Sin embargo y como pasa con la artrosis, basta un pequeño contratiempo en forma de golpe, para que se despierte y comience a dolor como si no hubiera un mañana.

De hecho, el Vaticano informó que se le han realizado varias infiltraciones en esa rodilla, hecho que le ha permitido dejar la tan molesta silla de ruedas. Entiendo que por edad se haya descartado la posibilidad de una prótesis total de rodilla.

Recomendaciones de salud

Mis padres tienen la misma edad que el papa y llevan a rajatabla y a diario varias premisas que les está permitiendo poder valerse por sí mismos y tener controlados los dolores osteoarticulares. La dieta muy controlada y ejercicio a diario, ya sea salir a caminar o hacer ejercicios en casa mediante un video de Youtube donde copian los ejercicios que propone un entrenador, eso sí, para gente que casi tiene 90 años.

1. Aparato cardiovascular:

El ejercicio, por pequeño que sea, hará que el corazón lata más despacio y que nos cansemos menos subiendo escaleras o caminando. Si no puede caminar, la piscina, ejercicios de fuerza adaptados a su edad y limitaciones, o algo de bicicleta pueden ser suficientes.

Reducción de la tensión arterial. La mayoría de la población toma medicinas para la tensión. El ejercicio ayuda a controlar dichas cifras y hace que las medicinas sean más efectivas e incluso que no tengamos que tomar ninguna.

2. Metabolismo:

Es muy frecuente la presencia de diabetes en nuestros mayores producto de sobrepeso o del acúmulo de grasas en nuestro organismo. El ejercicio reduce las cifras de azúcar en sangre y reduce la necesidad de tomar medicación, ya sea oral o mediante las dosis de insulina.

Regula los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, rebajando así el riesgo asociado de sufrir un ictus o un infarto de miocardio. Si Bergoglio reduce sus niveles de colesterol controlando la dieta y con ejercicio, menos posibilidades tendrá de sufrir un ataque al corazón.

3. Huesos y articulaciones:

Si hacemos ejercicio, nuestros huesos y articulaciones serán más fuertes, mejorará la calidad ósea y la resistencia muscular. Reduce la posibilidad de caídas al mejorar la coordinación y la capacidad de reaccionar. El riesgo de sufrir una fractura por fragilidad, es decir, la que se produce porque la calidad del hueso sea pobre y éste se rompa ante un traumatismo pequeño o mínimo. La osteoporosis es aquella enfermedad que afecta a los huesos y que se caracteriza por una baja masa ósea con el consiguiente aumento de la fragilidad del hueso y por lo tanto, el aumento en la producción de fracturas. Es la enfermedad ósea más frecuente y el segundo problema en importancia en el campo de la salud tras las enfermedades cardiovasculares.

Se estima que una de tres mujeres y uno de doce hombres de más de 50 años tienen osteoporosis. En España se fracturan la cadera cada año 80.000 personas. Pero eso no es todo, 720.000 personas se rompen alguna vértebra y 200.000, la muñeca anualmente. En nuestro país, la prevalencia de la osteoporosis llega al 6'5% de la población, o lo que es lo mismo, 2'5 millones de personas.

4. Otros beneficios:

- Mejora la calidad del sueño. Falta le va a hacer a Francisco cuando tome decisiones que le quiten el sueño, que seguro que pasará.

- Mejora los hábitos posturales. Mejora el tránsito intestinal, reduciendo la posibilidad de sufrir estreñimiento. Teniendo en cuenta que es un paciente intervenido de colon, el estreñimiento puede estar presente por lo que una dieta adecuada y la movilidad harán que no tenga problemas serios al respecto.

¿Cuál es el ejercicio más recomendado?

1. Actividades de resistencia:

Caminar, nadar o andar en bicicleta. Se desarrollan resistencia y mejoran la salud del corazón y el sistema circulatorio. Ejercicio físico diario: caminar entre 30 y 60 minutos. Debe ser progresivo en la intensidad y duración, no se trata de competir con otras personas.

El objetivo es mejorar el equilibrio, la coordinación y la capacidad de caminar, aumentar la independencia, mejorar la flexibilidad y disminuir las probabilidades de sufrir caídas; cuidar el bienestar psicológico y la autoestima. Debemos personalizar el ejercicio en función de las limitaciones de cada paciente.

Pero también debemos ser prudentes en los pacientes con artrosis. La artrosis es la forma de discapacidad que afecta a las articulaciones más frecuente sobre todo cuando afecta a cadera y rodilla. Puede afectar a uno de cada cinco personas que se encuentren en estas edades, llegando a invalidar al 10% de la población que la padece.

2. Ejercicios para estirar los músculos:

Estas actividade mantienen el cuerpo ágil y flexible. Ejercicios de equilibrio para reducir las posibilidades de sufrir una caída. Otras actividades como la petanca pueden ser interesantes para mantener la coordinación y la atención.