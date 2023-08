Gremio anuncia la incorporación de Rodrigo Ely

El mercado de fichajes en clave rojiblanca comienza a activarse. Después de cerrar el pasado fin de semana la marcha de El Bilal a la Atalanta, en la gran venta del verano, ahora quien sale es el central Rodrigo Ely que pone rumbo a Gremio. Sin que lo haya hecho oficial todavía el conjunto rojiblanco, el club brasileño ya ha informado de su contratación y de que el miércoles el futbolista pasará el correspondiente reconocimiento médico antes de sellar su contrato. El defensa regresa a su país en el equipo donde inició su carrera y firma por dos años.

De esta manera, los rojiblancos se encuentran con una salida que en principio no parecía entrar en sus planes de cara a la inminente temporada. De esta manera, Vicente Moreno se queda ahora con cuatro centrales casos de Babic, Kaiky, Chumi y Edgar, este último la única incorporación realizada hasta la fecha y que en la pretemporada ha estado actuando principalmente como centrocampista.

Rodrigo Ely llegó al conjunto rojiblanco en marzo de 2020, con el mercado cerrado, después de no llegar a debutar con el Nottingham Forest inglés para suplir las bajas de larga duración con las que contaba Rubi en defensa tras las lesiones de Juanjo Nieto, Iván Martos y Chumi. El brasileño no tardó en consolidarse en el once ante las ausencias, siendo ya de la partida ante el Lugo cuando apenas acababa de llegar. Con el central serbio Babic pasaría a formar el centro de la zaga del equipo indálico que acabaría logrando el ascenso a Primera División.

El central brasileño fue un hombre bastante importante en el ascenso, anotando algunos goles claves para conseguir el objetivo. Ely fue el autor del tanto que permitió rescatar un punto ante el Valladolid, rival directo, en el José Zorrilla, así como del gol que servía para empatar por primera vez el partido del ascenso en Butarque ante el Leganés. Además, también marcó en la visita a la Real Sociedad B.

La pareja de centrales titulares se mantuvo la pasada temporada en la máxima categoría, siendo Ely uno de los futbolistas más empleados por Rubi. El defensa brasileño disputó este pasado curso un total de 36 encuentros perdiéndose tan solo dos partidos y ambos por sanción, siendo baja en la visita al Cádiz a la vuelta del parón mundialista tras su expulsión ante el Getafe y en la vuelta ante el propio conjunto madrileño al tener que cumplir ciclo de amonestaciones.