Traspaso récord de El Bilal Touré a la Atalanta

Lo que era un secreto a voces ya es oficial. El delantero malí El Bilal Touré se marcha traspasado a la Atalanta a cambio de 28 millones fijos más tres en variables y un 15% de una futura venta, informó Diario de Almería con anterioridad, después de un solo curso en las filas de la UD Almería. De esta manera, el africano se convierte en la mayor venta en la historia del conjunto rojiblanco superando las de Darwin Núñez al Benfica y la de Sadiq Umar a la Real Sociedad.

La confirmación del traspaso llega un día después de que el jugador pasara el correspondiente reconocimiento médico con el conjunto italiano en las instalaciones de La Maddonina con las que cuenta la entidad de Bérgamo. Así, el pichichi rojiblanco pone fin a su ciclo en tierras almerienses y disputará competición europea con la Atalanta.

El traspaso se venía fraguando a lo largo del mes, no disputando ningún minuto en los amistosos que ha jugado conjunto rojiblanco para no poner en peligro la operación, abandonando la concentración en Benahavís el pasado jueves. De esta manera, El Bilal Touré se quedó en el banquillo o directamente no estuvo en este en los bolos veraniegos ante el Poli El Ejido, Las Palmas y el Málaga.

Llegado el pasado curso en el último día del mercado estival como sustituto de Sadiq, El Bilal Touré disputó la pasada campaña un total de veintidós encuentros con el conjunto rojiblanco, convirtiéndose en su máximo goleador con siete tantos. Todo ello aún habiendo estado en el dique seco algo más de dos meses tras lesionarse el 12 de marzo en la visita al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Cuando parecía que se perdería lo que quedaba de temporada, el malí aceleró su proceso de recuperación regresando a los terrenos de juego en la penúltima fecha del campeonato ante el Valladolid y siendo titular y anotando un tanto en el partido la permanencia ante el Espanyol en el RCDE Stadium.

Tras su paso por la Ligue 1 en el Stade de Reims y en el fútbol español en la UD Almería, ahora probará en la Serie A, tercera competición de la máxima categoría por la que pasa. Además, se estrenará en competición europea al disputar la Atalanta, que con anterioridad también disputó la Champions League, la Europa League tras terminar el pasado curso en quinta posición.