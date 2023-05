Manu Martínez, el guardián de la portería del Poli Almería

Cuando el 15 de diciembre de 1999 el Poli Almería recibió en el Juan Rojas al FC Barcelona en la Copa del Rey, Manu Martínez (5-02-1996, Almería) apenas con tres años de edad y difícilmente podía imaginar que 24 años más tarde viviría un nuevo ascenso defendiendo su portería y siendo uno de los capitanes del equipo. Si aquella fecha todavía es recordada entre los aficionados del conjunto rojiblanco y azul de pantalón, el 7 de mayo de 2023 es otra de las ya enmarcadas en su historia.

A las órdenes de Carlos Hinojo, el Poli Almería ha logrado subir a Tercera RFEF tan solo dos años después de que perdiera la categoría nacional. A pesar de todas las dificultades y de no poder contar con el tradicional apoyo de su público al tener que jugar su decisivo encuentro ante el campeón Rincón a puerta cerrada, los almerienses consiguieron darle la gran alegría a su afición. Así, su guardameta Manu Martínez no duda en señalar que "es un poco raro vivir un ascenso así".

El meta tiene guardado en la memoria como "se pusieron alrededor de la valla y del monte" para no perderse la histórica cita, destacando que "notaban que estaban con ellos como llevan todo el año". Sin embargo, no puede evitar manifestar que "les hubiese gustado más que estuviese dentro", no entendiendo la sanción recibida tras los sucedido en el encuentro ante el Alhaurín de la Torre, indicando que "en otros países o te quitan un punto o te cierran el campo, no las dos cosas".

Después de estar el pasado curso peleando por mantenerse en esta División de Honor, Manu Martínez afirma que "no era el objetivo en un principio porque ya sabíamos que el año pasado por ponernos objetivos más altos casi la liamos fuerte descendiendo a Primera Andaluza, pero al final poquito a poco lo hemos conseguido". Sobre ello recalca que "el año pasado se puso el objetivo del ascenso y una vez que vimos que no podíamos llegar el equipo se dejó llevar demasiado hasta verte en las últimas jornadas jugándote el descenso".

De esta manera detalla también cómo se han planteado esta última temporada en División de Honor: "Empezamos poco a poco, primero íbamos a conseguir la permanencia, luego vamos a meternos en Copa, una vez que estemos en Copa vamos a seguir peleando porque al fin al cabo Rincón y Mijas se fueron a siete u ocho puntos, que lo veíamos como algo inalcanzable, y ha sido eso. Como nos hemos ido poniendo mini objetivos no hemos dejado nunca de ir remando todos en la misma dirección".

El meta almeriense recuerda a la perfección cómo ha sido esa titánica lucha por el ascenso con ese duelo de tú a tú entre el Poli Almería y el Mijas Las Lagunas por la segunda plaza, que en tantas parecía que iban a alcanzar y se estaban que dando a las puertas. "A veces de cachondeo en el vestuario lo decíamos, 'parece que este año nadie quiere ascender' porque cuando teníamos la posibilidad de adelantar al Mijas no conseguíamos ganar y cuando podíamos meterles más puntos perdíamos y nos adelantaban ellos", indica sobre la pelea por ese último billete a Tercera RFEF.

Con un segundo ascenso en su bolsillo después del cosechado cinco años atrás con Jorge Garcés entonces a los mandos, para Manu no ha sido lo mismo uno que otro."Para mí ha sido bastante diferente, más que nada porque cuando yo llegué era si no el más pequeños de los más pequeños y tenía más veteranos que nos iban guiando y ahora este año me ha tocado a mí ser uno de los veteranos y se vive de manera diferente porque cuando tienes 20-21 años tienes toda la emoción, te pones aspiraciones muy altas y siempre creo que tienes que tener a gente veterana que te pare los pies", explica el guardián de la portería del Poli Almería. No obstante, recuerda como en aquel curso "tampoco era el objetivo ascender", rememorando cómo "Jorge Garcés se enfadaba cuando hablábamos del ascenso".

Pero ni mucho menos este curso ha sido un camino totalmente llano, encontrándose con momentos complicados como la derrota en la visita al San Pedro. "Lo vimos difícil porque quedaban tan solo tres jornadas para acabar y te ves segundo ahí metido y ya pinchas y ves como te adelanta el Mijas, el Alhaurín se te pega siendo el siguiente partido contra ellos que si perdías te adelantaban", comenta sobre el que para él ha sido uno de los momentos más difíciles de la temporada.

También tiene palabras para el capitán de este barco, Carlos Hinojo, de quien asegura que "es un currante", añadiendo que "también se ha sabido rodear de gente muy buena en el cuerpo técnico como es el caso de Juanan, que me parece ya no un preparador físico bueno sino que también me parece una persona espectacular". Tampoco se quiere olvidar de Jorge que "es el entrenador de porteros, el que nos ha tenido enchufados todo el año", o de Dani que "se ha integrado en el club de manera espectacular".

Además, sobre Hinojo menciona que "es un estudioso del fútbol, cada vez que jugamos contra un equipo siempre tiene algún vídeo preparado, nos dice qué camino seguir en el partido para intentar sacar algo positivo". Asimismo, Manu Martínez señala que "este es el segundo año y medio que llevo con él y no puedo decir nada malo de él. Ni de él ni del cuerpo técnico, creo que este año han marcado la diferencia tanto él como Juanan, como Jorge, Dani, José María, etc".

Un histórico curso en el que ha logrado ser el meta menos batido en el grupo II de División de Honor, dejando la portería a cero en hasta catorce ocasiones. "Hemos sido un equipo bastante solidario que hemos sabido sufrir cuando tocaba sufrir, irnos arriba cuando teníamos que irnos arriba y es verdad que cuando trabajábamos en bloque bajo éramos un equipo muy compacto, era muy difícil recibir goles. La clave ha sido un poco esa, defensivamente estábamos muy cómodos", manifiesta sobre esos grandes números. Todo ello en un Poli Almería en el que ha cumplido su sexta temporada y que considera ya como "una familia", asegurando que "se portan espectacular con nosotros".

Un Poli Almería en el que ya pudo cumplir el sueño del "debut en Tercera", lo cual "en Almería como se apuesta menos por el fútbol que en otras provincias se veía como algo lejano y para mí debutar ese año en Tercera para mí fue un sueño". Mientras, a Manu Martínez le gustaría que "el Poli siga en Tercera muchos años y que poco a poco con el paso de los años se pueda aspirar a algo más y que el Poli esté donde se merece estar de verdad". Palabra ya no de jugador, sino de todo un aficionado más.