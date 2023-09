La novena de URA, algo más que un acto de fe

Es el turno de Antonio Cayuela 'Quintana', es el momento de la cantera, es la hora de creer en (y hacer valer) los pilares de este club, nacido hace diez años precisamente para poder vivir un inicio de temporada como el de este domingo. Pese a los vaivenes estivales, a verse fuera de la segunda categoría nacional durante unos días y haber perdido efectivos por esa situación de incertidumbre, pese a que 'Falu' ya no está, a los cruzados no les faltan los motivos para creer ni las ganas de demostrar que no van a ser la 'cenicienta' del Grupo C.

Pies en el suelo, el objetivo es la permanencia sin renunciar a soñar. Está todo explicado con esa frase, y hace diez años cualquiera de los 'padres' de Unión Rugby Almería habría firmado vivir un momento de ‘'crisis', entendida la palabra como 'cambio', tan bien preparados como se afronta ahora. La tarea como club se ha hecho y el crecimiento experimentado es la salvaguarda con la que URA viaja a Arquitectura a, por qué no, empezar con victoria su novena 'cruzada' en una División de Honor B tan 'madrileña' como cuando se ascendió.

Hay fichajes, dos: Juan Ignacio Pérez, de Old Resian, Rosario, Argentina, que juega de centro, y Leandro Losada, pilar izquierdo. Hay un regreso, el de Juan Graciarena, un jugador que dejó su nombre en los anales del club por su buena trayectoria, pero más recordado por la patada a palos desde medio campo, con el tiempo cumplido, ante Atlético Portuense, que era la vida o la muerte en la categoría. Entró. Hay además perlas que suben al primer equipo, destacando Víctor Pérez y Lautaro Sexto, que pueden ir convocados en breve.

En ese sentido, cerca de una decena de jugadores sub 23 están en el punto de mira del entrenador, varios ya convocados este domingo. Todo ello se levanta sobre una base muy sólida, ilustres de URA, como 'Hacha', Piloto, Pufo, Emilio Arias, Rafa Jiménez, Juanmita... aportando experiencia de casa al grupo. Y por supuesto con el potencial de los 'almerienses' Pocho, Momia, Coco, Lamboglia, Giardina, Mono y Zalazar, con su amor al club y a la tierra en la que son felices y juegan un gran rugby. Hay mucho y bueno 'de la casa', y a ver qué pasa.

En el lado de la reflexión, lo que le toca, un Quintana que ha bebido de las fuentes de Hernán Quirelli ‘Falu’ y que lleva en vena el ADN de Unión Rugby Almería

Hasta dónde pueda llegar el nuevo proyecto no depende tan solo de este debut en el Campo de Rugby de 'Las Leonas', evidentemente, pero es cierto que hay una gran motivación en el grupo de comenzar en pico de rendimiento. Aplica lo de que la primera foto es muy importante, y con ese ánimo viajan a Madrid. En el lado de la reflexión, lo que le toca, un Quintana que ha bebido de las fuentes de Hernán Quirelli 'Falu' y que lleva en vena el ADN de Unión Rugby Almería: "Va a ser un partido muy complicado frente a un equipo que quedó en la mitad alta de la tabla el año pasado y que por poco no se metió en el Grupo Élite".

Magnífica cantera a lo largo de los años, el 'Escuela', su vínculo con URA a lo largo de esta década es intenso, siempre con rivalidad bien entendida, lo que el técnico almeriense recuerda con un ejemplo: "Fue el equipo que nos dio Élite al ganar a Industriales". Los valores del rugby tienen una cita este domingo y está asegurado el espectáculo: "Es muy fuerte en casa, estamos hablando de todo un histórico del rugby español, el club con mejor palmarés de España, y así es como afrontamos el partido, asumiendo que va a ser muy complicado".

Eso sí, Quintana no resta nada a su URA: "Nosotros vamos con muchas ganas, con mucha ilusión, con intención de darle una alegría a nuestra afición; puedo asegurar que los chicos están preparados, que han hecho una pretemporada muy dura, muy centrada en lo físico, y bueno, el equipo está en condiciones de dar un buen espectáculo y de ofrecer un alto rendimiento". En todo caso, es un nuevo proyecto: "Vamos a ver cómo funcionan las novedades de este año, si bien la base es sólida, tenemos ya un equipo armado de muchos años, y eso lo que nos permite es afrontar el partido con mucha confianza".

El técnico almeriense le otorga a la cita una relevancia notable: "Es importante, porque si conseguimos ganarlo es de esos que te catapultan a estar en la parte alta de la tabla, y porque además llega después del verano tan complicado que llevamos". El grupo se merece un buen resultado después de su esfuerzo y de convicción e intentará cuajar una actuación acorde en 'Las Leonas'. Estará con el silbato el señor Alexandre Mullor y la batuta del juego unionista estará en las manos del joven Alfonso Castro, que suplió ya a Lea Rivero en esa posición el año pasado durante su lesión. Graciarena regresa como utility back.