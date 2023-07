Las Panteras, preparadas para volver a la arena

La cuenta atrás ya ha empezado. Esta próxima semana el CD Las Panteras volverá a la acción sobre la arena cuando dispute en Málaga la segunda fase de la competición liguera que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de julio. Después de una buena primera fase que les ha llevado hasta la cuarta posición en la Segunda División Femenina y por tanto a puestos de play off de ascenso, las almerienses quieren reafirmar su gran momento.

Pero el CD Las Panteras no se trata de un club cualquiera, siendo el único almeriense que cuenta con equipo femenino en fútbol 11 y fútbol playa, siendo pionero en esta última modalidad. Además, son junto al gaditano Barriada de la Playa CD el único conjunto andaluz que compite en esta Segunda División Femenina de Fútbol Playa que organiza la RFEF.

Después de los números cosechados en la primera fase, las almerienses sueñan con poder darse cita los próximos días 15 y 16 de julio en Chipiona (Cádiz) en el play off de ascenso a Primera División Femenina de Fútbol Playa. Una categoría en la que, si bien Almería no cuenta con equipo, sí tiene representación a través de la jugadora Pani que milita en el Playas de San Javier, mientras que en fútbol once lo hace en el propio CD Las Panteras.

El club almeriense se encuentra presidido por Matilde Paniagua, quien cuenta con amplia experiencia en el mundo de fútbol después de varias temporadas siendo coordinadora y directora deportiva en otros clubes. Asimismo, también es entrenadora profesional de fútbol 11 y entrenadora nacional de fútbol playa. La responsable de la entidad señala que se trata de "un club joven que está consiguiendo grandes logros y a la vez está dando a las chicas la oportunidad de conocer otra forma de practicar fútbol en verano, divirtiéndose y creciendo como jugadoras".

En esta línea, Matilde explica que "les viene bien esta desconexión a las chicas en otro medio como la arena y les ayuda como antesala para empezar la pretemporada de cara a la liga de fútbol 11 de la provincia de Almería". Una competición esta última donde han conseguido acabar en la tercera posición, proclamándose también subcampeonas de Copa donde tan solo el Pavía las pudo superar. Igualmente, Paniagua destaca que "este deporte, el fútbol playa, se está dando a conocer y cada día crece en número la gente que lo practica". Así, añade que "los partidos son retransmitidos por la RFEF y cada día son más vistos por los seguidores ya que esta especialidad es un espectáculo".