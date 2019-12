Otro partidazo para Unicaja Almería: llega Palma

Podría pensarse lo contrario, pero se agradece la secuencia de partidos en la cima entre los que se encuentra el equipo ahorrador, así reconocido por su entrenador y por uno de sus máximos exponentes en ataque. El primero ha avisado sobre que “es un error el acomodarte un poco a lo que te viene, a lo mejor con un rival menos fuerte que bajes el nivel, pero siempre es exigible un mínimo aceptable que se tuvo en Teruel y que no fue suficiente; todo pasa por recuperar el nivel que hemos dado ya varias veces y con el que se le puede ganar a cualquiera”. El segundo, no puede contener su motivación: “A mí me encanta y creo que hemos tenido suerte de coger Teruel y Palma justo antes de la competición europea, porque al final tú juegas dos partidos que son muy fuertes y te preparas muy bien; luego puede pasar todo, por ser eliminatoria directa, pero es bueno que hagamos dos partidos fuertes para llegar a tope, y ahora estoy pensando en ganar a Palma para liderato, nada más”.

Han sido Manolo Bereguel y Guilherme Hage los que han presentado una cita que nadie debe perderse, como ha recomendado el técnico: “Es uno de los mejores que se pueden ofrecer ahora mismo a la afición y este fin de semana espero que nos apoyen porque, como siempre, los vamos a necesitar sí o sí, que se enganchen en la época de Navidad, con un calendario muy atractivo”. Se agradece también ese ambiente en cualquier pabellón: “Me encantaría que todos estén llenos, me motiva que el campo está así, aunque sea en mi contra, no con cuatro gatos; es una buena época para que la gente nos siga apoyando, que lo está haciendo muy buen hasta ahora, para que los que no lo han probado, que lo prueben, porque esto engancha, y que el Moisés Ruiz siempre esté lleno”. El rival invita al disfrute del voleibol: “Es prácticamente como el año pasado, los puntos son los mismos, la incorporación de Bernal está aportando muchísimo en saque y en ataque, están conjuntados y se entienden mucho, como Osorio, que está a un gran nivel porque se entiende muy bien con Perini, que está jugando muy bien con los puntas”.

El nijareño también ha elogiado la contundencia en ataque “muy buenos números”, de Jiménez y Cairus, además de la solvencia en bloqueo-defensa de “un equipo que al que la incorporación de Carinelli de da mucha estabilidad en recepción, al que nadie le ha regalado nada y que está ahí por méritos propios, y que vendrá a por los tres puntos a nuestra casa”, ha manifestado. Nadie duda de que la Challenge “hay que dejarla aparcada, ya que tenemos un partido en el que nos jugamos la primera plaza y seguir cogiendo confianza, porque llevamos un par de semanas con no muy buen trabajo y eso se reflejó en el campo en Teruel”. Po tanto, la palabra que mejor se ajusta a lo que se avecina este sábado es una “oportunidad”, en boca del preparador: ”Qué mejor que contra Palma, que está jugando muy serio, muy sólido”. En el horizonte, “estás jugando evitarte los cuartos en la Copa del Rey y, más que eso, saber que podemos estar ahí arriba y coger la confianza en nosotros, que se ha perdido un poco y para lo que sería importantísimo dar un golpe sobre la mesa y decir ‘aquí estamos nosotros’; somos un equipo para poder hacerlo”.

Berenguel ha analizado que “en Teruel fue un partido a rachas, por fin se consiguió arrancarle un set y faltó creérselo, pero la semana anterior no se entrenó bien por las bajas y las lesiones, que no son excusas porque en el día a día se miden mucho todo eso”. Sin duda, “estamos intentando hacerlo lo mejor posible y aún nos falta que se produzca la incorporación del nuevo jugador, así que es más un tema mental que otra cosa, sabiendo que es imposible estar al cien por cien toda la temporada, que estamos en un pequeño bajón y que vamos a subir en seguida”. Sobre esta cuestión de la actitud mental, Guilherme es un especialista: “No solamente en este partido; físicamente todos los jugadores estamos en un nivel parecido, tácticamente se hace un estudio al detalle, y lo mismo, todo muy parecido y conociéndose un montón, así que al final quien tiene la cabeza mejor en los momentos clave es el equipo que gana”. Ve “natural” que haya un par de jugadores que asuman gran parte de la responsabilidad en ataque, en el caso de Unicaja Costa de Almería él mismo y Kukartsev, “pero cuantos más haya, mejor”.