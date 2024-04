Un penalti priva al Almería femenino de ganar al Dinamo Guadalajara (1-1)

Tan solo un punto pudo sacar el Almería femenino, al que un penalti le privó de llevarse la victoria frente al Dinamo Guadalajara. Las rojiblancas se adelantaron en el marcador durante la primera parte con un gol de Carla, pero Alicia Rodríguez igualó desde los once metros después de pasar por vestuarios. Un empate con el que el conjunto dirigido por Pedro López continúa prolongando su racha y ya encadena nueve jornadas sin conocer la derrota para mantenerse en la zona alta de la tabla.

Después del parón competitivo de la pasada semana con motivo de la Semana Santa las rojiblancas volvían a la acción. En un gran momento, las rojiblancas pretendían seguir alargando su racha que les ha llevado a encadenar ocho jornadas sin conocer la derrota. Dinámica positiva que ha llevado a las almerienses a situarse en la zona alta de la tabla y alejar los fantasmas del descenso que hubieran podido aparecer a comienzos de temporada tras el irregular inicio de curso.

Las rojiblancas llegaban a la cita en un gran momento y así lo reflejaron durante la primera parte, en la que un gol de Carla, quien durante esta temporada ha recibido la llamada de la selección española sub-17, permitió que las almerienses se adelantaran en el marcador. Con la mínima ventaja a favor del conjunto indálico ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios, pero todavía quedaba todo el segundo tiempo por delante y el encuentro ni mucho menos estaba definido.

Tanto que no estaba definido que las alcarreñas consiguieron igualar el marcador prácticamente nada más regresar de vestuarios. Las visitantes iban a disfrutar en el minuto 50 de una pena máxima y desde los once metros Alicia Rodríguez no perdonó para empatar el partido. Ante tal tesitura, llegada la hora de juego el técnico rojiblanco movió su banquillo y dio entrada a Mar Oliver, Lorena y Aitana. Sin embargo, el marcador seguía sin moverse y las almerienses tuvieron que conformarse con un punto para encadenar ya nueve jornadas sin conocer la derrota. La próxima semana el Almería femenino visitará al Alhama B.