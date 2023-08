El peor Almería desde 2006

El tanto de Kaiky en el tiempo añadido dio en la noche del sábado un punto en Cádiz a pesar de las numerosas carencias que mostró el conjunto de Vicente Moreno en las diversas parcelas del juego. El empate incluso supo a victoria de estar prácticamente toda la tarde a merced del Cádiz y de jugar en inferioridad numérica desde el minuto 49. Evitar esa tercera derrota consecutiva ha calmado algo las aguas a pesar de que las sensaciones y los datos del partido no sean precisamente halagüeños. Echando la vista atrás, el conjunto de Vicente Moreno está protagonizando uno de los peores arranques de campeonato.

Sólo el Almería de Unai Emery, que terminó protagonizando los mejores guarismos de la historia del club, comenzó la liga peor, con tres derrotas consecutivas (0-1 con el Tenerife, 3-2 en Murcia y 2-0 en Salamanca). Es la única ocasión de las 35 temporadas del Almería en la que no sumó en las tres primeras jornadas de campeonato. Eso sí, en ese 2006 venció en la cuarta jornada (2-1 al Cádiz 2-1), algo que no pudo decir el de Salmerón en 2000, el de Casuco en 2002, el de Fran Fernández en 2018 y el de Francisco en 2014, quienes no vencieron hasta la séptima (0-1 en Motril), séptima (2-1 al Compostela), undécima (1-2 en Valencia) y quinta, respectivamente. Vicente Moreno tendrá la oportunidad de no entrar en ese grupo el próximo viernes (22:00 horas) buscando ante el Celta en el Estadio de los Juegos Mediterráneos un triunfo que dé la calma necesaria para continuar trabajando, máxime antes del parón de selecciones.

En 35 años de historia, sólo en 1998 y 2012 el Almería logró nueve puntos de nueve posibles

Nunca en Primera División el Almería había logrado apenas un punto en las tres jornadas iniciales. Ni el de Francisco en 2014, cuando sumó dos igualadas, repitiendo el ahora entrenador del Rayo la misma cifra un año después. El de Juanma Lillo, en la temporada del primer descenso también logró dos empates, llegando el primer triunfo tanto en ese 2010 como en 2015 en la cuarta jornada. Emery hizo tres en el debut, por los siete de Arconada al año siguiente. En 2009, con Hugo Sánchez a los mandos, el Almería logró cuatro unidades las mismas que el pasado año, con Rubi. En cuanto a goles a favor, la mejor cifra es la de 2009 y 2013, con media docena, y la peor, la de 2009, con apenas uno. En contra, por su parte, precisamente en ese 2009, apenas recibió una, mientras que en 2018 encajó hasta siete.

Desde la 06-07 sólo un Almería fue incapaz de sacar más de un punto. Fue el de 2018-19, con Fran Fernández a los mandos. Como queda reflejado anteriormente, el primer triunfo en ese curso previo a la llegada de Turki Al-Sheikh llegó en La Rosaleda (1-2) en la jornada 5. Antes y exceptuando el curso con Emery, sólo en tres ocasiones más apenas se había sacado un punto a estas alturas del campeonato: 1993 (Segunda B), 1998 (Segunda B) y 2002 (Segunda), con el agravante en las dos primeras de no anotar ninguna diana. Los mejores arranques datan de 1989 y 2012. En ese primer ejercicio de la historia del club los de Pepe Navarro vencieron en Garrucha (0-2), al Huercalense (1-0) y al Plus Ultra (1-0), en Regional Preferente, mientras que el conjunto dirigido por Javi Gracia, en Segunda, venció al filial del Barcelona (4-5), Xerez (2-1) y al segundo equipo del Real Madrid (1-0).