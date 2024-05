El Poli Almería afronta su primer partido con la tranquilidad de la permanencia

Final de temporada soñado el que está teniendo el Poli Almería en su regreso a categoría nacional, habiendo logrado sellar la permanencia matemática con margen de tiempo después de la victoria del pasado miércoles. Tres puntos frente al Málaga City con los que los rojiblancos de pantalón azul terminaban de acabar con la posibilidad de sufrir un descenso por arrastre, afrontando con la tranquilidad que da la salvación estas dos últimas jornadas. Pero ni mucho menos se relajará el conjunto dirigido por Carlos Hinojo, que visita este sábado a las 13:15 horas al colista Atlético Melilla.

La visita de los almerienses a la ciudad autónoma será la última salida que tendrán que realizar en el presente campeonato en la quinta categoría del fútbol español. Un encuentro que los rojiblancos afrontan con el objetivo de la permanencia ya cumplido, si bien tratarán de volver a sumar de tres y apurar sus opciones de estar presente la próxima temporada en la Copa RFAF. Algo para lo que a los les podría valer despedir el curso en octava posición si acaba subiendo por la vía del play off un equipo de este grupo IX que no sea un filial.

Por su parte, los melillenses, quienes perdieron dos a cero en la ida y cierran la clasificación, llegan al partido después de sufrir su mayor goleada del curso el pasado miércoles frente al Almería B en el Anexo. Descendidos ya desde hace bastante tiempo, los de la ciudad autónoma son los únicos que todavía no conocen la victoria, habiendo empatado tan solo siete encuentros y llevar tan solo cuatro puntos después de que se les descontasen tres por sanción. Una dinámica negativa que quieren cortar este sábado, si bien parece sumamente complicado.

Para este encuentro Carlos Hinojo no contaría con ninguna baja por sanción y recuperaría a Joselu tras su expulsión en la visita al Real Jaén, si bien tendrá que cumplir sanción este sábado después de que el Comité de Competición se reuniera cuando ya se había disputado la jornada intersemanal. También seguirá teniendo la baja por lesión de Moussa, quien sufre una lesión de gravedad y se perderá lo que resta de temporada, y a priori tampoco llega Álvaro de la Rosa después de que se retirara por lesión el pasado sábado. Por su parte, los melillenses no cuentan con ninguna baja por sanción, si bien no podrá disponer de Harete después de que se marcha lesionado del encuentro del pasado miércoles.