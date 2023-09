El Poli El Ejido, de penalti, rescata un nuevo punto en Melilla (1-1)

El Poli El Ejido de José Heredia continúa sin terminar de carburar esta temporada. Los celestes, a los que se les está resistiendo la primera victoria del curso, empataron ante el Atlético Melilla en su primer desplazamiento con un guion muy similar al encuentro del debut liguero. Si seis días atrás Manu Sarmiento de penalti rescató un punto para los del Poniente, de nuevo desde los once metros los ejidenses iban a evitar la derrota. Pero si en aquella ocasión el malagueño fue el encargado de materializar la pena máxima, esta vez le tocó el turno a Pedro Dango.

El conjunto celeste, que este sábado vestía de verde, partía de inicio con una alineación titular con hasta tres cambios del que logró rascar un punto ante el Málaga City en Santo Domingo. Tratándose de los primeros compases de la temporada no es de extrañar que los técnicos todavía no tengan definido su once tipo. Sin embargo, José Heredia 'Pumuki' sorprendió al rotar en la portería, dando entrada al meta argentino Valentín en detrimento del estadounidense Neil, el cual erró en el tanto de los malagueños la pasada jornada.

El Poli El Ejido viajaba a tierras melillenses con el cartel de favorito, si bien su técnico quiso quitárselo de encima. Prueba de ello, los ejidenses trataron de llevar la iniciativa desde el primer momento gozando de las primeras ocasiones del encuentro. Llegado el cuarto de hora la tuvo Pedro Ramírez, quien disfrutaba de su primera titularidad, obligando al meta local a intervenir por primera vez en el partido. Los ejidenses lo intentaban, pero les estaba costando generar ocasiones.

Así, no fue hasta cerca de la media hora cuando los visitantes volvieron avisar con un nuevo disparo de Pedro Ramírez, quien remató un centro de Manu Sarmiento, que se marchó por encima de la madera. No obstante, la reacción del Atlético Melilla no se hizo esperar, teniéndola en las botas de Bilal. Los locales estaban disfrutando de sus mejores minutos del partido. Y no desaprovecharon la oportunidad. Entrado en el tiempo de descuento Yassir aprovechó el fallo en la salida del guardameta celeste para adelantar a los melillenses, si bien fue Toni Badía quien acabó introduciendo el balón en su propia portería.

Una vez más un error del portero, en esta ocasión de Valentín, estaba condenando al conjunto ejidense, llegando al descanso otra vez detrás en el marcador. Al Poli El Ejido le tocaba levantar de nuevo un resultado adverso en el segundo tiempo. Los celestes, este sábado verdes, lo intentaron nada más volver de vestuarios. Paquito pudo poner el empate, pero se topó con la reacción del meta Buba para mantener la ventaja local.

Tal y como sucediera durante los primeros cuarenta y cinco minutos los ejidenses estaban gozando de las mejores ocasiones, aunque el resultado seguía siendo adverso. Hasta dos oportunidades tuvo Manu Sarmiento en un margen de poco más de cinco minutos, pero ambas se perdieron por encima del marco melillense. No estaban siendo el día de los de Pumuki, quienes veían como se les iba el partido. Sin embargo, en el último minuto del tiempo reglamentario iban a sortear la primera derrota del curso.

De nuevo el Poli El Ejido iba a rescatar un punto desde los once metros. Toni Badía cayó derribado y el colegiado no dudó en señalar el punto de penalti. Sin Manu Sarmiento, encargado de materializar la pena máxima ante el Málaga City, sobre el terreno de juego le tocó el turno a Pedro Dango, quien había entrado en el segundo tiempo y no falló para que los ejidenses no regresaran de vacío.