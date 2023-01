El Poli El Ejido suma en Cádiz tras igualar dos veces (2-2)

Mal menor para el Poli El Ejido en Cádiz, a tenor de cómo se puso el partido en la segunda parte, aunque el punto sumado frente al filial amarillo sirve de poco a efectos clasificatorios, ya que los celestes permanecerán una jornada más en puesto de descenso. Es una igualada que sabe a poco a tenor de las ocasiones de las que dispuso el equipo de David Cabello como, por otro lado, suele ser habitual. Un gol de Caio Emerson en el 89', la segunda vez que el Poli igualaba ventajas gaditanas, permitió no salir con derrota antes de recibir la próxima semana al líder Antequera en el Santo Domingo.

La alineación inicial planteada por David Cabello confirmó, por si había alguna duda, que ya no cuenta con Manu Moreno, el único lateral zurdo específico del plantel, y que se quedó sin convocar y parece estar más fuera que dentro del equipo. Ya sin Javi Delgado, y con las ausencias obligadas del lesionado Mario Mendes y de los sancionados Héctor Martínez y José Carlos, el 11 estaba casi cantado, con la única duda sobre la participación o no de inicio del último en llegar, David Castro, quien finalmente ni siquiera jugó, pues arrastraba unas leves molestias musculares. Cabello ubicó en el lateral zurdo a Neto, repitió pareja de centrales con Cristian (que volvía tras sanción) y Javi Mérida y escogió a Cristóbal (que hizo un buen partido) para suplir a José Carlos. En el banquillo, hasta tres futbolistas canteranos: Pablo Checa, Álex Medina y Castillo.

La primera parte no tuvo goles, pero sí sendos disparos al poste de Alberto Fuentes y un tanto anulado al Cádiz Mirandilla por fuera de juego

El Poli salió fuerte, con la clara intención de adelantarse cuanto antes y ejercer dominio sobre un rival que, como los celestes, llegaba al partido en franca dinámica negativa, pero si cabe peor la de los amarillos, que tras estar en la zona alta de la tabla en el primer tramo liguero, acabaron la primera vuelta con siete jornadas seguidas sin ganar (5 derrotas) y al borde de caer al descenso.

Los celestes protagonizaron varias llegadas peligrosas de inicio, con disparos incluidos. Sato fue el primero (1'), y acto seguido también chutó Escardó, obligando al portero a despejar a córner (3'). Luego fue el turno de Cristóbal (4'), y una buena combinación entre Juancho y Juanje obligó a la defensa a despejar in extremis (6') en otra buena opción de gol. Habían sido cuatro llegadas en seis minutos, lo que dejaba bien claro el ánimo ofensivo con el que se presentó el Poli en la Tacita. Por su parte, el Cádiz únicamente se acercó con un tiro de Javirro, que se le fue fuera

La tónica continuó así durante el primer acto, con muchos intentos del Poli sobre el marco de Nando, más si cabe que en otros partidos. El Poli tiró siempre que pudo y provocó varios saques de esquina durante un primer tiempo en el que fue el único equipo que mereció marcar. De forma sucesiva, se registraron disparos de Juancho, fuera (16'), Escardó tras pase de Cristóbal, a córner (23'), Juancho, que no llegó a chutar por un mal control dentro del área (25'); Fuentes, fuera (26'), Juancho, fuera (28') o Escardó, a córner (32').

Las llegadas acentuaron el peligro en el tramo final del primer acto, en el que también se produjo en susto serio para el Poli, que se salvó del 1-0 justo antes del descanso al considerar el asistente que Peru estaba en fuera de juego cuando batió a Godino en una de las poquísimas llegadas de los locales (45'). Antes de eso los celestes lo tuvieron claramente en varias ocasiones: primero Sato, alto tras un centro de Juanje (32'); poco después Juancho, con asistencia de Escardó, pero intervino Nando (36'); posteriormente Juanje, quien no supo definir ante la salida de Nando (40'); y Alberto Fuentes, que chutó al palo desde la frontal en el 43'.

Del Cádiz Mirandilla únicamente se registró la reseñada acción del gol anulado y una peligrosa que cortó providencialmente Neto en el 35'. Para acabar el primer tiempo, y a modo de alegoría de lo que fueron los 45 minutos, Alberto Fuentes estrelló otro balón en el poste justo antes de que el colegiado señalara el final.

El Poli empata dos veces

Lo que no sucedió en la primera mitad pasó al inicio de la segunda. El Poli siguió con su dinámica ofensiva y hasta dos veces piso el área Juancho con peligro, pero el colombiano está totalmente negado de cara al gol desde que llegó al Poli, y no definió bien ninguna de las dos. Y como suele sucederle al equipo de David Cabello casi semana tras semana, al hecho de no ser capaz de hacer gol ninguna de sus muchas opciones se une el tanto del rival, que por norma suelen ser mucho más efectivos que los ejidenses. Así sucedió en el 52', cuando Peru (que ya marcó los dos de la primera vuelta en Santo Domingo) cabeceó con acierto un envío del lateral Genar y batió a Godino después de que el cuero diera en el larguero.

Y casi lo mejor que hizo el Poli en todo el partido fue empatarlo rápido, sin que apenas tuviera el Cádiz tiempo para replantear defender su preciado botín de puntos. La acción partió de otra llegada de Juancho que acabó en córner y este derivó en un preciso centro de Alberto Fuentes al segundo palo que Cristian cabeceó picado, con gran habilidad, para devolver las tablas al marcador (56').

La buena sociedad formada por Juanje y Juancho volvió a encontrarse poco después para generar una nueva opción de peligro que de nuevo acabó en córner, pero el partido entró en una fase con menos llegadas que solo la rompió el Cádiz con el mazazo del 2-1, logrado de penalti tras una desgraciada mano de Neto dentro del área. Faltaba apenas un cuarto de hora y el Poli volvía a caer a la depresión de la derrota.

Con Caio Emerson ya en el campo y la incorporación del joven del filial Castillo (que debutó la semana anterior en Sanlúcar), el Poli buscó el empate y el brasileño gozó de una doble ocasión, pero ambos intentos dentro del área resultaron infructuosos, pues el primero lo despejó el portero y el segundo se le fue fuera.

El tiempo se agotaba y el nubarrón negro cernido sobre la plantilla celeste durante toda la temporada seguía agrandándose, pero si algo tiene este equipo, esté más o menos acertado, es constancia y combatividad. El propio Caio, que salió al campo como siempre, con ganas y electricidad, se encargó de guisarse y comerse el empate dentro del área cuando el tiempo casi rozaba el 90', un gol que sin duda hacía justicia a los méritos de unos y otros.

El alargue depararía sendas ocasiones clarísimas de gol para que ambos equipos se hubieran podido llevar los puntos. Godino salvó la de Kikín, y Nando repelió la intentona de Castillo para que Escardó, en posición inmejorable, perdonara el 1-2 en la que fue última jugada del partido.