Aunque se confeccionó una plantilla para pensar en metas ambiciosas, ni en sus mejores pronósticos habría pensado el Club Deportivo El Ejido comenzar de una forma tan positiva este curso en el que regresó a la categoría de bronce del fútbol español. Y es que los celestes han sumado en tres jornadas disputadas un total de siete puntos de nueve posibles, logrando los tres últimos este pasado domingo en casa frente al Yeclano Deportivo (2-0), triunfo que hizo volver a los celestes al puesto de líder del Grupo IV B de Segunda B que ya ocuparon tras imponerse al Betis Deportivo por 3-0 en la jornada inaugural.

Teniendo en cuenta que esta campaña 2020-2021 tendrá una competición regular de 18 jornadas, no cabe duda de que el inicio de los del Poniente almeriense es prometedor y no solamente por los registros que está realizando, siendo el máximo goleador de su grupo por ahora con siete dianas a favor, cinco de ellas firmadas en dos encuentros en Santo Domingo, donde aún no ha encajado gol alguno. También destacan las buenas sensaciones que está dejando un equipo que crece a pasos agigantados semana tras semana, descubriéndose a medida que pasan las jornadas las virtudes más potenciales de la mayoría de sus futbolistas, que están dando la talla de sobra.

No es de extrañar, como suele ocurrir cuando las cosas van viento en popa, que el ambiente en el vestuario que dirige Tito García Sanjuán sea de una motivación y confianza total, como bien muestran las publicaciones en redes sociales de los miembros del plantel ejidense. "Llevar siete de nueve es para estar contentos y satisfechos y viendo como compite el equipo convencido de que las cosas tienen que ir bien. Sabemos sufrir cuando tenemos que sufrir, eso es competir y lo estamos haciendo muy bien", declaraba el entrenador maño tras el encuentros frente a los murcianos.

Ahora el CD El Ejido pone su mirada en seguir su buena racha y tratará de sumar su primera victoria como visitante el próximo domingo, a partir de las 12:00 horas, en casa de un UCAM Murcia que suma los mismos puntos que los almerienses.