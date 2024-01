El Pulpileño, ante una importante cita por la salvación

El rey del empate en este grupo XIII de Tercera RFEF quiere comenzar a sumar de tres con mayor frecuencia. El Atlético Pulpileño buscará este domingo (17:00 horas) su primera victoria del año en su visita al Ciudad de Murcia tras su igualada de la pasada jornada en el San Miguel frente al Unión Molinense. Los rojinegros quieren reencontrarse con el triunfo en la capital de la Región de Murcia para comenzar a acercarse a los puestos de play off, el objetivo de la temporada.

A nueve puntos de la quinta plaza, los levantinos no pueden fallar si no quiere seguir alejándose de los puestos de play off. Pero los almerienses tampoco se pueden despistar, puesto que tan solo seis puntos les separan de los puestos de descenso. Es por ello que el conjunto que dirige Paco Jurado, quien sustituyera en las primeras jornadas a Juanjo Asensio en el banquillo, pretende encadenar una buena racha de resultados que le permita volver a soñar como ya hicieran el pasado curso.

Mientras los almerienses se reponen o no de su errático comienzo de temporada, la cita de este domingo es de vital importancia en la lucha por la salvación en esta quinta categoría del fútbol español. Con tan solo tres puntos de ventaja sobre los murcianos, una derrota metería a los rojinegros en serios aprietos para seguir despidiéndose del objetivo del play off, ese que a día de hoy parece toda una utopía. Así, los levantinos no pueden permitirse tropezar.

Por su parte, el Ciudad de Murcia no pasa por su mejor momento. Hasta ocho jornadas sin conocer la victoria encadenan los murcianos, no venciendo desde octubre cuando ganaron por la mínima al UCAM B en el José Barnés. Una dinámica negativa que les ha llevado a situarse en la zona baja de la tabla y sacar solo tres puntos al Algar, su inmediato perseguidor y quien marca los puestos de descenso a falta de dos fechas para concluir la primera vuelta del campeonato.