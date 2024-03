El Pulpileño quiere seguir apurando sus opciones de play off

El curso ya está entrando en su recta final. Y lo hace con el Atlético Pulpileño no pudiéndose permitir el más mínimo fallo si todavía quiere seguir aspirando al play off. A cinco puntos de la quinta plaza, que ocupa el Lorca Deportiva, a los rojinegros tan solo les vale la victoria cuando restan nueve fechas para la conclusión del campeonato en este grupo XIII de Tercera RFEF. Eso es lo que intentarán hacer los almerienses este domingo cuando a las 18:30 horas visiten al Bullense.

Después de reencontrarse con la victoria la pasada jornada frente al Alcantarilla, los rojinegros tratarán de lograr un nuevo triunfo que les permita seguir apurando sus opciones de play off. No le queda otra al conjunto que dirige Paco Jurado que enganchar otra buena racha, como la que ya tuvieron hace no tanto cuando llegaron a encadenar once jornadas sin conocer la derrota. Y en esta ocasión los almerienses lucharán por llevarse los tres puntos ante un equipo de la zona baja de la tabla.

Si los rojinegros se encuentran peleando por un billete para el play off de ascenso a Segunda RFEF, los murcianos buscan salir de la zona roja de la tabla a la que cayeron la pasada jornada. Así, el Bullense tratará de reencontrarse con la victoria después de sufrir dos derrotas consecutivas, ante la Deportiva Minera y el Racing Murcia, para abandonar los puestos de descenso. Tan solo un punto les separa del Plus Ultra, que marca ahora la permanencia.

Para este encuentro Paco Jurado no cuenta con ninguna baja por sanción y recupera a Dani Casado después que se perdiera el encuentro frente al Alcantarilla al tener que cumplir ciclo de amonestaciones. Mientras, seguirá siendo baja Fran Cortés, máximo goleador este curso del Atlético Pulpileño con cinco goles, después de que fuera operado en enero de la rotura de la clavícula. Por su parte, los murcianos tienen ninguna baja por sanción para recibir a los rojinegros.