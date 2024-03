Julen permite al Pulpileño creer en el play off ante el Alcantarilla (1-0)

Ni mucho menos ha dicho su última palabra el Atlético Pulpileño, que se niega a dejar de creer en el play off de ascenso a Segunda RFEF. Así lo demostró con su triunfo en casa frente al Alcantarilla. Un solitario tanto de Julen, cuando restaba poco menos de un cuarto de hora, permitió a los rojinegros reencontrarse con la victoria después de ver cortada su dinámica positiva en la visita a Cieza. Todo ello en una jornada en la que perdió el Lorca Deportiva y los almerienses se colocan ahora a cinco puntos de la quinta plaza.

Los rojinegros regresaban al San Miguel después de ver cortada su dinámica positiva la pasada jornada en Cieza. Y lo hacían con la necesidad de reencontrarse con la victoria para no seguir alejándose de la lucha por un billete para el play off. A ocho puntos de la quinta plaza no le quedaba otra al conjunto dirigido por Paco Jurado. Todo lo que no fuera ganar era dar un nuevo paso atrás. Mientras, los murcianos buscaban llevarse los tres puntos para volver a distanciarse de los puestos de descenso.

Tan solo dos novedades introdujo en su once el técnico del conjunto rojinegro y una de ellas se debió a la baja de Dani Casado, quien se perdió el encuentro al tener que cumplir ciclo de amonestaciones. Fueron Izan y Gastón los dos futbolistas a los que Paco Jurado dio entrada en su alineación inicia. Además, el meta Héctor Pizana cumplía el centenar de partidos defendiendo la portería del Atlético Pulpileño, por lo que recibió una camiseta conmemorativa antes de que el balón echase a rodar.

Los rojinegros intentaron adelantarse en el marcador durante los cuarenta y cinco primeros minutos, pero sin que se moviera el marcador ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios. Todo quedaba para decidirse en el segundo tiempo. El conjunto dirigido por Paco Jurado no podía fallar tras la reanudación si todavía quería soñar con conseguir un billete para el play off. El técnico de los almerienses no tardó en mover ficha y antes de llegar a la hora de juego dio entrada a Elliot para introducir más mordiente.

Sin embargo, el reloj corría y a los almerienses se les seguía resistiendo el gol ante el Alcantarilla. Pero a falta de menos de un cuarto de hora para el pitido final Julen, con un golazo, acabó mandando el balón al fondo de las mallas. A los rojinegros les tocaba aferrarse al resultado y así fue, puesto que el marcador ya no se movió más. El Pulpileño se reencontró con la victoria y se sitúa ahora a cinco puntos de los puestos de play off tras la derrota del Lorca Deportiva. La próxima jornada le tocará visitar al Bullense.