El Cieza acaba con la racha del Pulpileño (3-1)

Nada es para siempre. Bien se lo podrían decir al Atlético Pulpileño, que este domingo puso fin a su racha tras caer en su visita al Cieza. Después de encadenar once jornadas sin conocer la derrota los rojinegros, que se midieron al segundo clasificado, volvieron a perder y se complican el objetivo del play off, que tienen ahora a ocho puntos. Asier en la primera mitad adelantó a los murciano, ampliando distancias Parada al comienzo del segundo acto. Gabi Ramos recortó distancias, pero Dani Pérez acabó cerrando el resultado

No era un encuentro fácil el que tenían que enfrentar los rojinegros. El segundo clasificado, y que tan solo ha caído en una ocasión en la presente temporada, ponía a prueba el gran momento del Atlético Pulpileño. El reto era complicado, pero los almerienses no podían fallar si querían seguir aspirando a un billete para el play off. A ocho puntos de la quinta plaza después del triunfo del Lorca Deportiva ante la Unión Molinense, cualquier mínimo error podía condenar al equipo dirigido por Paco Jurado.

El técnico del conjunto rojinegro puso en liza exactamente el mismo once con el que superó por la mínima a El Palmar la pasada jornada. No tardaron los almerienses en gozar de su primera ocasión, teniéndola en los primeros minutos. Sin embargo, fue el Cieza el encargado de abrir el marcador. Apenas se habían superado los primeros veinte minutos cuando Asier con un remate de tacón batió a Héctor Pizana. Poco más tarde el local Raúl Botía tuvo el segundo, pero se encontró con una gran actuación del guardameta.

Al descanso gana el Cieza

También pudieron ampliar distancias los ciezanos en la primera mitad con un disparo de Álvaro Cano después de una jugada personal de Chema Lorente, aunque sin éxito para los murcianos. Con la mínima ventaja para los locales ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios. Tenía que reaccionar el Atlético Pulpileño si no quería ver cortada su racha después de acumular once encuentros sin conocer la derrota. No le quedaba otra a los rojinegros para mantenerse con vida en la lucha por el play off.

Pero los almerienses no comenzaron bien el segundo tiempo. Cuando apenas se llevaban unos minutos desde la reanudación Álvaro Cano estuvo cerca de ampliar distancias con un disparo desde el centro del campo. Pero fue Parada, cinco minutos antes de llegar a la hora de juego, quien hizo el segundo con una falta lejana que se envenenó hasta acabar colándose en la portería defendida por Héctor Pizana. Nuevo duro golpe para los rojinegros.

A poco más de veinte minutos para el final Gabi Ramos redujo distancias y dio algo de esperanza a los rojinegros. Pero a falta de un cuarto de hora Dani Pérez puso la puntilla con el tercero a pase de Parada y sentenció el encuentro. Ya no tenían nada que hacer los almerienses, que volvieron a caer derrotados después de once jornadas sin perder y se alejan a ocho puntos de la quinta plaza. La próxima jornada el Atlético Pulpileño recibirá al Alcantarilla.