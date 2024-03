El Pulpileño pretende estirar su gran momento

Reto nada fácil el que tendrá que afrontar este domingo el Atlético Pulpileño. En su mejor momento de la temporada después de encadenar once jornadas sin conocer la derrota, a los rojinegros les toca visitar a las 17:00 horas al Cieza, segunda clasificado. Y lo harán con el claro objetivo de estirar su racha ante uno de los rivales más complicados de este grupo XIII de Tercera RFEF y que tan solo ha sufrido una derrota en el presente curso.

Tan solo el líder Deportiva Minera ha sido capaz de superar a los ciezanos, que se encuentran a siete puntos de la primera plaza, y lo hizo en un encuentro que acabó en goleada el 8 de octubre del pasado año. Desde entonces el conjunto murciano no ha vuelto a perder, acumulando ya cinco meses sin conocer la derrota. A pesar de ello, los rojillos, que son el segundo equipo que más empata con nueve igualadas siendo tan solo superado por las trece del Pulpileño y que la pasa jornada golearon en su visita al Racing Murcia, no han conseguido alcanzar la cabeza de la clasificación.

Por su parte, los almerienses, que vienen de superar por la mínima a El Palmar la pasada semana, no pueden permitirse fallar si quieren seguir optando a un billete para el play off de ascenso a Segunda RFEF. A seis puntos de la quinta plaza, que ocupa la Unión Molinense, los rojinegros necesitan seguir recortando distancia con los puestos de privilegio cuando tan solo resta once jornadas para despedir el campeonato regular.

Para este encuentro Paco Jurado no cuenta con ninguna baja por sanción, mientras que recupera al centrocampista Izan Segura después de que cumpliera ciclo de amonestaciones la pasada jornada frente a El Palmar. Pero no tendrá a su disposición a Fran Cortés, máximo goleador este curso del Atlético Pulpileño con cinco goles, después de que fuera operado en enero de la rotura de la clavícula. Por su parte, los murcianos tampoco pierden a ninguno de sus futbolistas por sanción tras no ver tarjeta alguna en la visita al Racing Murcia y recuperan a Carrasco después de cumplir ciclo de amonestaciones.