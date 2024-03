El Pulpileño pasa por su mejor momento de la temporada

No es el Atlético Pulpileño un equipo al que sea fácil superar. Tan solo tres conjuntos han sido capaces de vencer a los rojinegros en la presente temporada como son los casos de la Deportiva Minera, el Plus Ultra y el UCAM B. Un dato que convierte al conjunto entrenado por Paco Jurado en el tercer equipo que menos pierde en el grupo XIII de Tercera RFEF, siendo únicamente superado por los dos primeros clasificados como son la Deportiva Minera y el Cieza con dos derrotas y una respectivamente.

Todo ello cuando los almerienses están atravesando su mejor momento del curso después de que con su victoria del pasado sábado frente a El Palmar encadenen ya once jornadas sin conocer la derrota. Poco más de tres meses han pasado desde que los rojinegros perdieran por última vez tras caer por la mínima en su visita al UCAM B, actual cuarto clasificado, del 26 de noviembre del pasado 2023. Desde entonces los pulpileños han cosechado veintiún puntos merced a seis empates y cinco victorias.

A pesar de su buena dinámica, los rojinegros todavía no han sido capaces de asaltar los puestos de play off que ahora tienen a seis puntos después de que la Unión Molinense, que pasa a ocupar la quinta plaza, sufriera su segunda derrota consecutiva tras caer por la mínima en casa frente al UCAM B. Una distancia que los pupilos de Paco Jurado, quien sustituyera a Juanjo Asensio en el banquillo tras la disputa de las cuatro primeras fechas del campeonato, tratarán de seguir recortando para mantener vivas sus opciones de disputar un año más el play off de ascenso a Segunda RFEF.

Con once jornadas todavía por delante para concluir el curso regular en este grupo XIII de Tercera RFEF, los rojinegros intentarán dar continuidad a su racha que le ha llevado a volver a creer en sus opciones de conseguir un billete para el play off. Y no lo tendrán nada fácil los almerienses, quienes la próxima jornada tendrán que visitar al Cieza, segundo clasificado y al que tan solo el líder Deportiva Minera ha sido capaz de vencerle encadenando dieciocho jornadas ya sin conocer la derrota.