El Pulpileño quiere prolongar su racha

Ya le toca regresar a casa al Atlético Pulpileño. Después de disputar sus dos últimos encuentros a domicilio los rojinegros vuelven a actuar ante su público en el San Miguel este sábado cuando a las 17:00 horas reciban a El Palmar. Y lo hacen en un gran momento después de que la pasada fecha golearan al colista Montecasillas para reencontrarse con la victoria. Todo ello cuando los almerienses encadenan ya una decena de jornadas sin conocer la derrota, en la que es su mejor racha de la temporada.

Dinámica positiva que sin embargo no le está dando el premio deseado al conjunto dirigido por Paco Jurado, quien hace dos jornada completó una vuelta al frente del equipo tras sustituir a Juanjo Asensio en el banquillo. Octavos en la clasificación de este grupo XIII de Tercera RFEF y a ocho puntos de la quinta plaza, que ahora marca el Lorca Deportiva tras su derrota frente al Real Murcia Imperial, los rojinegros necesitan seguir consiguiendo victorias que le permitan mantenerse vivos en la lucha por hacerse con un billete para el play off de ascenso a Segunda RFEF.

Por su parte, El Palmar se encuentra en la undécima posición con 26 puntos, cinco menos que los rojinegros y cuentan con otros tantos de ventaja sobre los puestos de descenso que ahora ocupan el Bullense, el Algar y el Montecasillas. Es por ellos que los murcianos, que vienen de empatar en casa ante el Racing Murcia, pretenden volver a ganar después de no hacerlo en sus últimos tres enfrentamientos para seguir distanciándose de la zona roja de la tabla.

Aunque en un principio los palmareños no parece que vayan a poder pelear por entrar en puestos de play off, que tienen a trece puntos, los almerienses tampoco quieren permitir que se le sume un rival más a la pelea por disputar la fase de ascenso. Asimismo, en el encuentro de este sábado también estará en juego el gol average particular que se encuentra igualado después de que ambos empatasen en el encuentro de la primera vuelta que concluyó sin goles.

Las bajas

Para este encuentro Paco Jurado no podrá contar con el centrocampista Izan Segura al tener que cumplir ciclo de amonestaciones después de que viera la cartulina amarilla en la visita al Montecasillas.Tampoco estará Fran Cortés, máximo goleador este curso del Atlético Pulpileño con cinco goles después de que fuera operado en enero de la rotura de la clavícula. Mientras, el técnico del conjunto rojinegro recupera a Fofana tras perderse el encuentro de la pasada jornada al tener que cumplir su segundo ciclo de amonestaciones del curso. Por su parte, en los murcianos no estará por sanción Javi López después de que fuera expulsado por doble amarilla ante el Racing Murcia. Aunque el técnico de El Palmar recupera a Jorge Palacios y Borja García tras cumplir ciclo de amonestaciones.