El Pulpileño sufre una dolorosa derrota ante el Plus Ultra (1-2)

Dolorosa derrota la que sufrió el Atlético Pulpileño en el San Miguel frente al Plus Ultra. Los rojinegros en el tiempo de descuento lograron igualar el tanto de Carlos Álvarez con un gol de Eloy, pero antes de que el colegiado hiciese silbar su silbato Joaquín le dio la victoria a los murcianos. Una derrota que complica al conjunto dirigido por Paco Jurado sus opciones de play off, pudiendo quedarse a siete puntos de la quinta plaza cuando este domingo concluya la jornada.

Los rojinegros recibían a los murcianos con el claro objetivo de continuar apurando sus opciones de play off. A cuatro puntos de la quinta plaza, que marcaba la Unión Molinense tras la disputa de la pasada jornada, a los almerienses tan solo les valía la victoria. Más aún actuando ante su gente y después de sus dos últimos triunfos contra el Bullense y el Alcantarilla. Enfrente los levantinos tenían a un rival que se está jugando continuar un curso más en este grupo XIII de Tercera RFEF y ante el que cayeron por la mínima en la ida.

Si lo que funciona no se toca, Paco Jurado no movió ficha alguna y salió con el mismo once que le dio éxito la pasada jornada. Por su parte, el Plus Ultra necesitaba reencontrarse con la victoria para alejarse de los puestos de descenso, de los que tan solo le separaba un punto, después de sufrir tres derrotas consecutivas. Después de un inicio igualado del encuentro, los murcianos lograron adelantarse en el marcador antes de la media hora de juego con un tanto de Carlos Álvarez.

Respondieron los rojinegros con una peligrosa de Belencoso, pero el veterano delantero no consiguió ver portería. Más tarde también la tuvieron los locales en las botas de Rubén Gómez, aunque el balón acabó marchándose a saque de esquina. No se movió más el marcador y con la mínima ventaja para los visitantes ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios. Los almerienses necesitaban darle la vuelta al encuentro durante los segundos cuarenta y cinco minutos.

Después del intermedio la volvió a tener de nuevo Belencoso cuando apenas se llevaban dos minutos tras la reanudación, aunque una vez más sin éxito. Viendo que a los rojinegros les estaba costando igualar el encuentro Paco Jurado ejecutó un doble cambio antes de la hora de juego. El técnico dio entrada a Eloy e Izan Segura en sustitución de Rubén Gómez y Dani Casado. Y no tardaron los locales en gozar en una nueva ocasión y otra vez en las botas de Belencoso.

Esta vez fue el guardameta murciano el que evitó que el delantero lograr igualar el partido. Y más tarde la tuvo una vez más Belencoso, quien estaba siendo uno de los jugadores que más peligro estaba llevando, si bien el gol se le seguía negando. A pesar de que las cosas no terminaban de salir los rojinegros ni mucho menos se rindieron. De esta manera, a falta de un cuarto de hora escaso los almerienses tuvieron una clamorosa triple ocasión, pero continuaba resistiéndose el gol.

Parecía ya que los tres puntos iban a volar del San Miguel. Sin embargo, en el descuento Eloy consiguió igualar el encuentro. Los rojinegros estaban rescatando un punto, pero el destino sería cruel y muy poco les duraría la alegría. Prácticamente en la siguiente jugada Joaquin adelantó de nuevo a los murcianos y dio la victoria al Plus Ultra. Una dolorosa derrota que complica al Atlético Pulpileño sus opciones de play off, pudiéndose quedar a siete puntos de la quinta plaza cuando el domingo concluya la jornada. La próxima jornada los almerienses visitarán al Algar.