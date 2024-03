El Pulpileño golea al Bullense para aferrarse al play off (0-3)

Golpe de autoridad el que dio el Atlético Pulpileño con su goleada en la visita al Bullense. Con un doblete de Gastón y otro tanto de Fofana los rojinegros lograron los tres puntos de tierras murcianas. Una victoria, segunda consecutiva tras la lograda la pasada jornada frente al Alcantarilla, con la que el conjunto dirigido por Paco Jurado continúa aferrándose a sus opciones de conseguir billete para el play off. Y no le pudo ir mejor la jornada, puesto que con la nueva derrota del Lorca Deportiva veían reducida a cuatro puntos su distancia sobre la quinta plaza.

Los rojinegros se desplazaban hasta tierras murcianas para enfrentarse a uno de los equipos que se encuentra en puestos de descenso. Y lo hacían sin poder permitirse el más mínimo fallo si todavía querían seguir aspirando a disputar el play off de ascenso a Segunda RFEF. A cinco puntos de la quinta plaza, que ocupaba el Lorca Deportiva, los almerienses querían acercarse a esta después de que el pasado sábado los blanquiazules cayeran derrotados frente al Muleño.

Para este encuentro Paco Jurado recuperó al centrocampista Dani Casado, quien se perdió el partido de la pasada jornada al tener que cumplir ciclo de amonestaciones. Esa fue la única novedad que presentó el once de los rojinegros. A pesar de encontrarse en la zona baja su rival el primer tiempo estuvo muy disputado. De esta manera, no fue hasta poco antes de pasar por vestuarios cuando los almerienses lograron adelantarse en el marcador con un gol de Gastón.

No empezaron nada mal la segunda parte los rojinegros, ampliando ventaja con un tanto de Fofana a los ocho puntos de la reanudación. El encuentro se le había puesto de cara a los almerienses, quienes estaban logrando una importante victoria. Por su parte, cuando faltaban poco menos de veinte minutos para el final Gastón volvió a ver puerta para sentenciar el choque con un golazo desde el centro del campo. Ya no se movió más el marcador y los tres puntos viajaron hasta Pulpí, recortando un punto con la quinta plaza que ahora está a cuatro puntos y marca la Unión Molinense. La próxima jornada el Atlético Pulpileño recibirá al Plus Ultra.