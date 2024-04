El Pulpileño afronta un partido vital por el play off

Toda una final por el play off afronta este domingo el Atlético Pulpileño, que se medirá al equipo que marca la zona de privilegio como es el UCAM B. A seis puntos de la quinta plaza cuando tan solo restan seis jornadas por disputarse, los rojinegros no pueden permitirse fallar. Sin margen de error, los almerienses están obligados a hacerse con la victoria cuando a las 18:00 horas reciban al conjunto universitario en el San Miguel. No le queda otra al equipo dirigido por Paco Jurado si todavía quiere seguir optando a la fase de ascenso.

Los rojinegros regresan a casa después de golear al Algar, uno de los equipos que se encuentra en puestos de descenso, a domicilio la pasada jornada. Y lo hacen con el objetivo también de volver a darle una alegría a su afición después de la derrota sufrida en la anterior fecha en el San Miguel frente al Plus Ultra. Aunque la victoria es de vital importancia para los levantinos en su lucha por el play off, no menos importante es el gol average particular que de momento es favorable a los murcianos después de que vencieran por la mínima en la ida.

Por su parte, el filial del conjunto universitario llega a la cita después de reencontrarse con la victoria contra el Racing Murcia tras encadenar tres jornadas en las que tan solo sumó un punto. Unos números que provocaron que los murcianos pasaran de la tercera posición a la quinta que ocupan actualmente. Con tan solo tres puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Caravaca, los universitarios tampoco pueden permitirse fallar.

Para este encuentro Paco Jurado no cuenta con ninguna baja por sanción, si bien seguirá sin poder contar Fran Cortés, máximo goleador este curso del Atlético Pulpileño con cinco goles, después de que fuera operado en enero de la rotura de la clavícula. Por su parte, el conjunto universitario no podrá contar con Vicente Vidal, quien en la visita a los almerienses cumplirá su segundo partido de sanción tras su expulsión ante la Deportiva Minera. Mientras, los murcianos recuperan a David Vidal y Pedrosa tras cumplir ciclo de amonestaciones.