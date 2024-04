El Pulpileño, obligado a ganar para seguir aspirando al play off

Prácticamente sin margen de error se ha quedado el Atlético Pulpileño en su lucha por hacerse con un billete para el play off. A seis puntos de la quinta plaza, que ocupa el UCAM Murcia B, y con tan solo veintiuno en juego los rojinegros no pueden permitirse volver a fallar. Con esa clara idea los almerienses visitarán este domingo a las 12:00 horas al Algar, uno de los equipos que se encuentra en puestos de descenso en este grupo XIII de Tercera RFEF.

Después de la dolorosa derrota sufrida la pasada jornada frente al Plus Ultra, los rojinegros llegan a esta recta final de temporada en una comprometida situación si todavía quieren aspirar al play off. Un objetivo que los levantinos comenzaron a ver cercano hace no tanto cuando llegaron a estar a cuatro puntos de la quinta plaza, cuando esta la ostentaba la Unión Molinense, tras sus dos triunfos consecutivos ante el Alcantarilla y el Bullense.

Bien diferente es la situación que atraviesan los murcianos, penúltimos clasificados y quienes se encuentran luchando por la salvación en la quinta categoría del fútbol español. A cuatro puntos de los puestos de permanencia, que marca el Balsicas Atlético, los algareños, con los que los rojinegros igualaron sin goles en la ida, necesitan volver a sumar de tres para intentar salir de la zona roja de la tabla. De esta manera, el rival de los levantinos intentará reencontrarse con la victoria después de encadenar cuatro jornadas sin conocer la victoria y venir de caer derrotados en sus dos últimos partidos.

Para este encuentro Paco Jurado no cuenta con ninguna baja por sanción, si bien seguirá sin poder contar Fran Cortés, máximo goleador este curso del Atlético Pulpileño con cinco goles, después de que fuera operado en enero de la rotura de la clavícula. Por su parte, los murcianos contarán con la baja de Dani Ruiz, quien se perderá el encuentro al tener que cumplir su segundo ciclo de amonestaciones. Mientras, recuperan a Lázaro Rubio, Manu Rodríguez, Michel Vidal y Cristóbal Soto después de que ante el Racing Murcia cumplieran ciclo de amonestaciones.