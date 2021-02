Siete puntos de nueve posibles ha logrado el Club Deportivo El Ejido desde que Fran Alcoy se hizo cargo del banquillo celeste, los tres últimos conseguidos el domingo en la Ciudad Deportiva del Granada CF ante el filial nazarí por 0-1. Tras este duelo habló el técnico valenciano, que reconoció tener “sensaciones muy gratificantes” y lo valoró diciendo que “era un partido vital, contra un rival directo. En la primera parte fuimos superiores, en la segunda, con uno menos, se nos complicó el partido pero dimos un paso al frente y supimos jugar en inferioridad numérica y marcar el gol y que no nos generaran casi ocasiones. Felicito a los chavales, el mérito es de ellos solamente”.

El preparador celeste, no obstante, pese a la felicidad del resultado, mantiene los pies en la tierra y reconoce que “este es el camino a seguir, no tenemos nada hecho pero son tres puntos muy importantes para nuestro objetivo”. Evidentemente, tiene claro que “las victorias dan autoestima, refuerzan el mensaje del entrenador. Yo me encontré un grupo que sufría y tenía muchas ganas de salir de esta situación. No es que hayamos salido, pero te permite ver rivales más cerca y de la manera que se ha conseguido tiene más valor”.

"Este es el camino, aún no tenemos nada hecho pero estos tres puntos eran vitales"

Restan cuatro jornadas, con doce puntos en juego, para cerrar la primera fase y Alcoy recuerda que cada vez los partidos tendrán más trascendencia y que “en Segunda B no ganas partidos sin sufrir. Son todos muy complicados. En Copa del Rey ya se ve que equipos de Primera sufren ante conjuntos de la categoría de bronce. Hay que recuperar el lunes, descansar el martes y el miércoles pensar en Sevilla. Es otro filial, con buena dinámica. Esto es largo, hay que jugar con esta humildad, esta predisposición, y puedes ganar o perder pero tienes garantías de competir”.

Bajo su mando el CD El Ejido no conoce la derrota y muestra una manifiesta recuperación, por lo que asegura que cada vez están más cerca de poder alcanzar su objetivo, ya que “estos siete puntos te dan mucha vida, te dan la opción de lograr la salvación en la primera fase”.