Sebas López, míster del At. Pulpileño: "Tenemos cierta ansiedad por conseguir la tercera victoria en casa"

El entrenador del Atlético Pulpileño, Sebas López, es muy consciente de la necesidad que tiene su equipo de ganar su tercer partido de la temporada en casa y seguir con las buenas sensaciones tras el triunfo cosechado, pese a terminar con nueve futbolistas, en el campo del Toledo. La visita del Marchamalo este domingo (18:00 horas) al estadio San Miguel puede ser propicia para ello, aunque el mister espera un partido "muy complicado".

"Ojalá seamos capaces de conseguir esa tercera victoria, tenemos una ansiedad o necesidad de conseguirla, porque lo necesitamos y creo que la merecemos y nos devolvería ese equilibrio de conseguir puntos en casa", señala el entrenador, quien cree que "hemos encontrado un estilo de juego que nos va a permitir ser más solidos defensivamente y ahora mismo es verdad que el equipo está muy confiado e ilusionado. Eso no quita que vaya a ser un partido muy complicado, pero al final son pequeños detalles los que están marcando la diferencia entre ganar y perder".

"Según la información que tenemos sobre el Marchamalo es un equipo que casi en su mayoría está formado por jugadores que han ascendido de Tercera División con el club, llevan varias temporadas juntos; tiene unos conceptos muy claros y bien trabajados, es un equipo sólido defensivamente y de hecho solo el líder Intercity ha conseguido hacerle más de dos goles; es un equipo que no da por perdidos los partido en ningún momento y con jugadores que saben de sus virtudes y defectos. Es un equipo que no se complica, que tiene las cosas muy claras y que a partir de ahí son capaces de generar ocasiones, generar dudas y no dejarte jugar".

No piensan aún en el Castellón en Copa del Rey

"La participación en Copa del Rey para nosotros tiene que ser un premio, una fiesta. Una vez más nos encontramos con un rival en Copa, otro hecho histórico que nos permite estar muy contentos. Será un día para disfrutar, para venir a ayudar al equipo y para que la gente se sienta más identificada con nosotros", señala el entrenador sobre la nueva 'aventura' copera para el club de Pulpí.

Cuestionado por el rival, afirma que "dntro de las opciones que había, el Castellón quizá para el público no sea una opción muy atractiva, pero lo cierto es que es un rival muy complicado, que juega en una categoría superior a la nuestra, con jugadores contrastados en todas sus líneas y va a ser un partido muy difícil, pero ahora mismo no es lo que nos compete, sino el partido de Liga".