El torneo Andújar Oliver llega a El Ejido

La octava edición del torneo Andújar Oliver llega a El Ejido, que acogerá a cerca de futbolistas el 11 de junio, convirtiéndose en el epicentro del fútbol provincial una vez que ya han acabado las competiciones oficiales. La cita se celebrará en los tres campos de Santo Domingo (el principal, de césped natural, y los dos del Anexo, de superficie sintética). El torneo, que cuenta la colaboración del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de El Ejido y la autorización de la Delegación Provincial de la RFAF, alberga las categorías bebé, prebenjamín benjamín y alevín se ha presentado en la mañana de este miércoles.

El VIII Torneo Andújar Oliver se ha presentado este miércoles en la sala de prensa de Santo Domingo con la presencia de presidente del Poli El Ejido, Alejandro Bouza; el vicepresidente de la delegación de Almería de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), Pedro López; delegado provincial del comité de Árbitros de la RFAF, Sergio Alejandro Montoya; el organizador, Raúl Mercader; y el coordinador de las categorías bases del Poli El Ejido, Radu Marcus.

El lema del torneo es 'Con respeto ganamos todos', subrayando la importancia de los valores, como ha explicado el delegado provincial del comité de Árbitros de la RFAF. "Se va a hacer muchísimo hincapié en el respeto, afrontando la lacra que tenemos en el fútbol y en el fútbol base. No sólo es en Primera División, donde ahora estamos viendo episodios muy feos con tema de racismo. En categorías muy inferiores tenemos que estar aguantando insultos y vejaciones. El objetivo de la campaña no son sólo los árbitros, que son una parte importante de esto, sino los propios jugadores, quienes ven a sus padres insultando o dar instrucciones, saltándose a los entrenadores. Los niños no disfrutan. Estos torneos se hacen con un afán menos competitivo para pasar un día de convivencia jugando al fútbol. Será una gran convivencia con el nombre de Andújar Oliver presente. Será una fiesta de fútbol base, disfrutaremos de este deporte".

El presidente de El Ejido ha mostrado su orgullo de colaborar con el torneo: "Para el Poli El Ejido es un orgullo organizar el torneo en nuestras instalaciones. Esperemos que vengan muchos familiares y que sea un día memorable por la cantidad de equipos que vienen". En la misma línea se ha manifestado el vicepresidente de la delegación de Almería de la RFAF: "Para la federación este tipo de torneos son muy importantes, promocionando el fútbol base y dar la oportunidad a los jugadores una vez que han finalizado las competiciones oficiales. Los niños van a disfrutar. El hecho de jugar al fútbol no es sólo la práctica deportiva, sino la educación que tiene para afianzar su personalidad en la vida. Estos torneos, sin ánimo de lucro ni promoción de la competitividad mal entendida, son muy importantes para la federación andaluza. Hay torneos donde esto no ocurren, haciéndose de forma particular, sin tener la parte cubierta con la mutualidad".

Raúl Mercader ha celebrado que tantos futbolistas, disfruten de El Ejido: "El Ejido es un lugar idónea para acoger a tal cantidad de niños y familiares. Estamos encantados de poder estar aquí muchos años, contando con una instalación impresionante. No tenemos ánimo de lucro, sólo queremos costear los gastos". Raúl Mercader también ha puesto el foco en el respeto: "Estoy en el día a día del fútbol base y veo lo que hay. Es necesario parar eso y visibilizar la lacra que nos impide disfrutar como debería". El evento acogerá 870 jugadores, de 72 equipos diferentes, y 30 árbitros, contando todos ellos con un picnic. La categoría bebé tendrá un torneo de exhibición (dos grupos de seis equipos), mientras que en las otras habrá primero una fase de grupos y posteriormente eliminatorias a partir de cuartos de final.