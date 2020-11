Un 'toro' visita el Carlos Tartiere

El Oviedo buscará retomar la senda de la victoria frente al Almería, "un toro que se le viene encima", según el entrenador de los asturianos, Cuco Ziganda.

Un duelo en el que a priori volverán al once los habituales tras la rotación de Lugo y en el que Ziganda pierde a Grippo por molestias, pero recupera a uno de sus baluartes en ataque tras cumplir sanción, Blanco Leschuk.

El técnico oviedista advirtió en la previa del "toro que se le viene al Oviedo" esta jornada, un Almería que puede ser una alternativa a los favoritos por el ascenso a pesar de su juventud y que ha sabido servirse de su fútbol "abierto y ofensivo" para sumar puntos y auparse en la parte alta de la tabla.

Los azules (13º, con 18 puntos) llegan también en su mejor racha de la temporada tras acumular cinco jornadas seguidas sumando, aunque, después de ganar a Las Palmas, Castellón y Zaragoza, solo han sumado 2 de los últimos 6 puntos en juego y buscarán volver a sumar de tres en su propio feudo.

Ziganda dio entrada a Mossa, Arribas y Grippo en defensa en el Anxo Carro, y a Cedric, Javi Mier y Obeng en ataque, por lo que todo apunta a que Lucas, Christian y Carlos en la línea de atrás, y Borja, Nahuel y Leschuk en fase ofensiva, volverán a sus puestos ante el Almería.

Blanco Leschuk, que cumplió sanción ante el Lugo, es la principal novedad en una convocatoria en la que no entra Grippo por molestias físicas y tampoco Aburjania, aquejado de una gastritis que le ha impedido entrenar con el grupo.

A por la décima jornada sin perder

El Almería buscará en Oviedo ampliar los magníficos números que atesora en las nueve últimas jornadas, en las que ha sumado 23 puntos sobre 27 posibles, con cinco victorias sumadas de forma consecutiva y ganado sus últimos cuatro partidos a domicilio.

Estas conquistas le han ubicado en puestos de promoción -con un partido pendiente ante el Zaragoza (9 de diciembre)- y con capacidad para meterse en plazas de ascenso directo a Primera División, que es el objetivo marcado para esta temporada.

Para la cita del lunes en el Carlos Tartiere, el técnico portugués José Gomes recupera a Iván Balliu y Samú Costa, que no pudieron jugar el pasado jueves frente al Tenerife.

La gestión de minutos, con un final de 2020 con hasta nueve partidos a disputar entre el lunes pasado y el 20 de diciembre, provocará un nuevo cambio, puede que masivo, en el once que actúe, una decisión que hasta ahora le ha salido bien.

De todas formas, el compromiso del próximo jueves frente al Mallorca también puede 'involucrar' la decisión, por más que el técnico explicara el sábado que sólo se piensa en el partido frente al Oviedo. A la recuperación de Balliu y Samú se unen las altas médicas del delantero portugués Joao Carvalho y del central francés Mathieu Peybernes, si bien está en duda su participación por la pérdida de ritmo competitivo.

Pudiera ser que en el once inicial no estuviera el madrileño Jorge Cuenca, que ha sido titular en los últimos dos partidos y el serbio Nikola Maras, que descansó el jueves, podría volver al centro de la zaga posiblemente con el gallego Chumi, titular ante el Tenerife, como acompañante en una línea defensiva que será distinta a la que conquistó los tres puntos frente al conjunto de Luis Miguel Ramis.

De los que finalizaron aquel partido, es muy probable que repitan los cinco, con Corpas, Fran Villalba, Maras, Umar Sadiq y Manu Morlanes en el once, si bien es cierto que el partido del próximo jueves 'mediatiza' un poco el posible once para el partido ante el cuadro carbayón, cuyos compromisos en casa no han deparado muchas alegrías a los almerienses, con un triunfo, dos empates y tres derrotas.