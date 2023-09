La úlcera del 'jefe'

Ni nuestros iconos máximos de la juventud se salvan de la edad y los problemas médicos. Bruce Springsteen, de 73 años, músico incansable e ídolo de muchas generaciones, ha anunciado esta semana que padece una úlcera péptica. Ello ha conllevado la suspensión del resto de actuaciones que tenía programadas para este mes de septiembre. Seguramente el ajetreo de la gira mundial, las comidas y el poco descanso han podido ser los desencadenantes.

Una úlcera péptica es una pequeña herida que puede afectar al estómago o a la primera parte del intestino delgado, el duodeno. Puede afectar al 5-10% de la población mundial y en cuestión de sexo las mujeres la sufren más en el estómago y los hombres en el duodeno.

¿Cuál es la causa de la úlcera?

El estómago está recubierto de una superficie mucosa que lo protege de los ácidos gástricos encargados de procesar y descomponer los alimentos. Si por algún motivo, la capa de moco se resiente o debilita en una parte, esa zona queda debilitada y expuesta a dichos ácidos por lo que se produce una herida que sangra y duele.

Hay dos causas frecuentes que provocan una úlcera péptica: la infección por la bacteria Helicobacter pylori y el consumo de antiinflamatorios como ibuprofeno o corticoides de forma prolongada. Otros factores asociados son el consumo de alcohol, tabaco o fármacos anticoagulantes, además de factores genéticos. Otro factor cada vez más de moda y que puede provocar una úlcera, es el ayuno.

Si el estómago está vacío durante demasiadas horas, el ácido gástrico puede debilitar la pared de moco y generar una úlcera.

¿Qué síntomas produce?

Hay multitud de síntomas relacionados con la presencia de una úlcera, pero los más frecuentes son:

- Dolor de estómago: se localiza en la parte baja del esternón. Es un dolor que suele aumentar tras la ingesta de comida. Se puede confundir en ocasiones con el dolor debido a un infarto o angina de pecho porque los nervios que inervan esas zonas son los mismos. Suelen ocurrir, aunque no siempre, a los 15-30 minutos de comer.

- Gases y eructos.

- Hinchazón de barriga y pesadez de estómago.

- Acidez.

- Saciedad inmediata: nos sentimos repletos de comida a pesar de haber ingerido una cantidad de alimento menor de la habitual.

- Heces negras, también llamadas melenas. Cuando hay un sangrado activo, esa sangre es digerida por el estómago, tomando el color negro u oscuro, similar al alquitrán cuando realizamos la deposición.

En ocasiones pasan desapercibidas, sin dolor o con alguno de los síntomas que hemos detallado con anterioridad, y el paciente se encuentra débil, fatigado o anémico debido a pequeñas pérdidas de sangre que van desgastando y debilitando a la persona.

Bruce Springsteen ha podido tener cualquiera de esas posibles causas: toma de aspirina o antiiflamatorios para los días después del concierto. Los dolores musculares o articulares a los 73 años, con todo lo que se mueve en sus shows, deben estar a la orden del día.

Además del estrés de los viajes, cambios en los hábitos alimenticios, mal descanso o insuficiente o la infección por H. pylori.

¿Cuál es el tratamiento?

El pronóstico de esta enfermedad es favorable. Para un diagnóstico de certeza ante los síntomas que hemos referido antes, se necesita una endoscopia. Es una prueba diagnóstica en la que se introduce una cámara a través del esófago y se revisa con visión directa el estómago, por si hubiera una úlcera sangrante activa, o por si la úlcera tiene un aspecto feo compatible con un posible tumor, para tomar una biopsia.

En casos donde haya un sangrado activo que no se pueda tratar con la endoscopia, la cirugía puede ser la elección. En la mayoría de los casos, el tratamiento de la úlcera péptica suele ser reducir la acidez del ácido gástrico mediante medicación, los llamados inhibidores de la bomba de protones, siendo el más conocido el OMEPRAZOL; hay otros similares como el Rabeprazol o el Esomeprazol. Lo más recomendable es tomarlo 30 minutos antes del desayuno, para que ejerza así su acción completa. Hay pacientes que tienen dolor de estómago por la noche; en ese caso es mejor dividir la dosis, tomando la mitad 30 minutos antes de la cena y la otra mitad media hora antes del desayuno siguiente. Lo que es poco aconsejable es tomarlo con el estómago lleno, porque no ejerce su función máxima hasta la siguiente ingesta de comida, y el efecto no será óptimo.

El tiempo de tomarlo lo determina el médico. Hay casos en los que se toma a demanda, si hay dolor de estómago y otros en los que se ingiere durante un período de tiempo determinado. En el caso que se demuestre que hay una infección por H. pylori, entonces deberemos tratar al paciente con un ciclo completo de antibióticos que puedan matarlo y así solucionar el problema. El resto de las medidas son de sentido común: reducir o abandonar el consumo de alcohol o de tabaco, evitar las comidas picantes o los fritos, no hacer ayuno e intentar controlar nuestro nivel de estrés.

Lo normal es que Bruce tenga una pronta y completa recuperación y pueda retomar los conciertos en unas cuantas semanas. Los hábitos saludables son la clave para evitar la recaída. En el tejido dañado, como ante cualquier herida, se produce una cicatriz. No suele haber problemas, pero en ocasiones se requiere una endoscopia de control cada cierto período de tiempo porque en algunos casos, esa cicatriz puede derivar hacia algún tipo de tumor y complicarse las cosas de manera exponencial.