Vicente Moreno: "El resultado no es justo, pero esto va de ganar"

Apenas unos minutos después de que concluyese el mercado fichaje comparecía Vicente Moreno, quien no podía evitar mostrarse un tanto desanimado tras sufrir una nueva derrota y continuar como uno de los equipos de la máxima categoría que continúa sin victorias en el casillero. El técnico del conjunto rojiblanco señaló que "el resultado no es justo, pero esto va de ganar", afirmando que "en acciones más de error nuestro que de mérito del rival".

Mercado: "Después de perder el partido lo que menos me preocupa es el mercado. Se cierra el mercado y llevamos cuatro jornadas. César Montes es un jugador que nos va a ayudar y es bienvenido".

Análisis partido: "En la primera parte hemos pasado momentos de nervios. En acciones más de error nuestro que en mérito del rival, pero las dos más claras también han sido nuestras. No está siendo justo el fútbol con el equipo. Hemos sido capaces de empatar de forma muy merecida. En un partido que no puedes ganar es importante sumar. Es verdad que tienen un par de ocasiones de tiro lejano, pero creo que el resultado no es justo, pero esto va de ganar".

Cosas a mejorar: "Más que preocupado estoy ocupado, llevamos cuatro jornadas y no estamos en una buena situación. Si echamos la vista atrás hemos hecho muchas cosas bien, estoy más ocupado que preocupado en todas las facetas".

Balón parado: "En Cádiz recibes a balón parado y hoy en una acción grosera también, hay que mantener la portería a cero y hemos generado muchas ocasiones de gol, pero evidentemente hay cosas que mejorar".

Fin mercado: "Siempre esperamos más, si nos dan a elegir hubiera hasta mejorado la plantilla. A partir de ahora con los que estamos tenemos que sacar esto adelante, tengo plena confianza en los jugadores y hay que insistir".

Cosas positivas: "Hemos estado trabajando muy duro desde pretemporada, nos ha costado lo nuestro y muchas cosas de estas se están viendo. Somos un equipo que intenta desde tener el balón ganar al rival. Recuerdo tres ocasiones de mano a mano con el portero. Habrá que seguir insistiendo".

Convencimiento: "Es importante mantener la portería a cero. Toca confiar en el trabajo de uno y en el de los jugadores, estoy convencido de que vamos a hacer una gran temporada, aunque ahora es difícil hacerlo".

No salidas: "En principio no tenía constancia de que Robertone o Ramazani pudieran salir. Aquí hay que darle importancia a los que vienen, pero también a los que ya estaban que tienen que arrimar el hombro"..