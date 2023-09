Brillante victoria del amateur Martin Couvra en el Challengue de España disputado en Roquetas de Mar

La jornada final fue emocionante hasta el último hoyo. En un momento había seis jugadores empatados y, cuando a los líderes les quedaba aún media vuelta para terminar asegurando que se resolvería la situación, un norirlandés, Dermot McElroy, arrasó con una vuelta de ocho birdies y se puso en cabeza con un total de -12, resultado que al pelotón que iba en cabeza no consiguió superar. Los birdies no llegaron con tanta facilidad para los líderes, pero sí para un jovencísimo amateur que jugo el torneo por invitación, el francés Martin Couvra, de solo 20 años que presentó una tarjeta con un eagle, cinco birdies y dos bogeys para unirse al norirlandés en el liderato con menos doce. Los jugadores de los partidos estelares no lograron superarle y el único que logró empatarles fue el doble campeón en el DP World Tour Andrea Pavan, que acabó el torneo con tres birdies y un bogey, y salieron al desempate para decidir al ganador. En el primer hoyo cayó el más veterano, Pavan, dejando la victoria en manos de dos jóvenes que se jugaban mucho, pero es la juventud y seguridad del de Cannes lo que le llevó a lograr la victoria que le abre las puertas al mundo profesional.

"Esto cambia mi vida completamente. Estoy feliz, es increíble. Hoy he jugado de maravilla, me he defendido muy bien en los greenes para sacar una buena vuelta y lo he conseguido, lo mejor de mi vuelta hoy ha sido el putt. Cuando he salido al play off no me he puesto muy nervioso, estaba feliz, he pensado, ¡por esto juego al golf! He intentado repetir las cosas buenas de mi vuelta de hoy y ha salido".

EL joven francés, que hizo historia el pasado mes de febrero en el golf sudafricano al ganar tres torneos en sólo tres semanas, el Campeonato Sudafricano Stroke Play, el Proudfoot Trophy y el Campeonato Sudafricano Amateur, hizo historia al ser el primer jugador amateur que gana el tan ansiado Challenge de España, que le abre las puertas al golf profesional al que pasará al finalizar el Mundial Amateur que se disputa próximamente en Abu Dabi.

Lucas Vacarisas, miembro del ProSpain Team de la RFEG fue el mejor español del Challenge de España quien, aunque se quedó a solo un golpe del ganador, finalizó en cuarta posición.

"Bastante bien, lo he dado todo hasta el final, he fallado dos putts en los dos últimos dos hoyos para birdie, en el 17 era más claro, de dos metros y medio, me he quedado justo a las puertas del play-off o ganar, pero me voy muy contento. He jugado muy bien todo el día, prácticamente no he fallado nada. Llevo tiempo jugando bien, pero así de injusto es este deporte y después de la lesión, estar arriba otra vez y poder luchar para ganar, es un alivio para mí".

El Challenge de España ha sido posible gracias al patrocinio de la Real Federación Española de Golf junto con el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Diputación de Almería, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía a través de la Empresa Pública para el Turismo y el Deporte, el Challenge Tour, Real Federación Andaluza de Golf, así como Kyocera (servicios oficiales de impresión), Allianz, Mahou, San Miguel, Solán de Cabras, AON, BCD Sports, Rentokil, Titleist, Hotel Bahía Serena, Nordpoolen.nu y Nextcaddy. Todo ello bajo la organización de JGolf.