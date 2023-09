El Club de Golf de Playa Serena el centro del Challengue de España

Arranca la 24ª edición del Challenge de España en el recorrido almeriense de Playa Serena, donde 34 españoles lucharán por el título y por su ascenso al DP World Tour, hazaña que tienen en sus manos Manu Elvira, miembro del ProSpain Team de la RFEG. Diez miembros del ProSpain tienen la oportunidad de unirse al brillante palmarés del Challenge de España, donde figuran algunos de los mejores jugadores del mundo.

Esta semana en Roquetas de Mar hay mucho en juego, ya que un triunfo en el Challenge de España 2023 supondría mucho para el ganador, dependiendo de su situación: victoria profesional, ascenso al DP World Tour, y el orgullo de unir su nombre al de grandísimos jugadores como Brooks Koepka, Víctor Pérez, Antoine Rozner o Jens Dantorp, que arrasan en el golf mundial.Manu Elvira, a un paso de unirse a su hermano Nacho en el DPWT

El cántabro Manu Elvira, miembro del ProSpain, es actualmente 5º en el Ranking del Challenge Tour por lo que tiene prácticamente asegurado su paso al DP World Tour al finalizar la temporada si continúa el nivel de juego que ha mantenido todo el año, con 6 top 10, entre ellos 2 segundos puestos consecutivos. “Ha sido una temporada muy buena hasta ahora, le falta una victoria para culminar, pero si el año pasado me dices que en julio iba a tener casi la tarjeta asegurada, no te creería. Aquí estamos, en septiembre y con los dos pies, creo, ya metidos en el DP World Tour. Falta culminar el año con una victoria y si no llega, que llegue el año que viene en el Tour.

Las novedades principales de este año han sido cambiar de entrenador, ahora estoy con Alfredo Gutiérrez, tío de Iván Cantero, de palos, "hice un fitting de material y ahora me siento más cómodo con el que tengo, y seguir trabajando duro como hasta ahora. Las cosas hicieron un clic el año pasado con el Campeonato de España, y hasta ahora he seguido en la misma línea y las cosas están saliendo. Compartir torneos en el DP World Tour con mi hermano era un sueño que yo tenía, a ver si el año que viene podemos ganar tanto él como yo, sería otro sueño. Ganar el Challenge de España sería fantástico, todo el mundo quiere ganar en su casa, los italianos en Italia como hizo Matteo Manassero y nosotros aquí; ya lo intenté en Sancti Petri y me quedé justo corto, pero voy a hacer todo lo que esté en mi mano por ganar el Challenge de Españ; a ver si la suerte está de mi mano y me puedo llevar la copa a casa, sería la mejor forma de rematar la temporada”.10 miembros del ProSpain de la RFEG

Con Manu Elvira son un total de 10 jugadores del ProSpain que tienen su oportunidad de ascenso esta semana en Roquetas de Mar, objetivo de este programa creado por la Real Federación Española de Golf para ayudar a los jóvenes profesionales en sus carreras: Joel Moscatel, Quim Vidal, Eduard Rousaud, Víctor García Broto, Jorge Maicas, Álvaro Hernández-Cabezuela, Lucas Vacarisas, Javier Sainz y Víctor Pastor.

Tres amateur entre los mejores del año

Dos ganadores del Campeonato de Europa Absoluto Masculino por Equipos (torneo que en su día ganó Jon Rahm), Ángel Ayora y Alejandro Aguilera, y el joven amateur local Arian Rodriguez, ganador del Campeonato de España de FF.AA. Sub 18 tendrán la oportunidad de medirse a jugadores de la talla de Álvaro Quirós, Matteo Manassero o Darren Fichardt entre otros ganadores del DP World Tour, con su participación en el Challenge de España.ProAm Challenge de España

Ya se ha disputado el ProAm inaugural del Challenge de España en el que ha ganado el equipo capitaneado por el profesional Borja Virto con los amateur Luis Espinar, Eduardo Gómez Travesi y Alfonso Alonso Garrido, con un total de 33 bajo par. José Vélez, Delegado Provincial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, José Juan Rodríguez, Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Pablo Mansilla, Presidente de la Real Federación Andaluza de Golf, Miguel García Soriano, Presidente del Club de Golf Playa Serena y Javier Gervás, Director General de JGolf han presidido y entregado los premios a los ganadores del ProAm.El Challenge de España cuenta con el patrocinio de la Real Federación Española de Golf junto con el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, La Diputación de Almería, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía a través de la Empresa Pública para el Turismo y el Deporte, el Challenge Tour, Real Federación Andaluza de Golf, así como Kyocera (servicios oficiales de impresión), Allianz, Mahou San Miguel, Solán de Cabras, AON, BCD Sports, Rentokil, Titleist, Hotel Bahía Serena, Nordpoolen.nu y Nextcaddy. Todo ello bajo la organización de JGolf.