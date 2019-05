¿Cuáles son, a su juicio, las principales carencias de El Ejido?

–La deuda municipal provocada por los anteriores gobiernos municipales, así como la falta de limpieza en el municipio, la falta de organización en el funcionamiento de El Ejido, sin olvidar la carencia de infraestructuras locales para el ocio y esparcimiento, además de la inseguridad ciudadana.

–¿Qué propone Cs El Ejido para revertir esa situación, en líneas generales?

–Una regeneración democrática con reducción de la deuda municipal, un plan de seguridad ciudadana, revisión de contratos con compañías adjudicatarias de servicios municipales, y optimización de recursos técnicos y humanos en el Ayuntamiento, esto es, reducir cargos de confianza en el Ayuntamiento.

“Francisco Góngora está amortizado; ha tenido su oportunidad y la ha desperdiciado”

–¿Por qué debe Francisco Góngora dejar de ser alcalde y por qué cree que deberían votar a Cs los electores?

–Francisco Góngora esta amortizado, su mandato de ocho años ha sido un gobierno inútil, que no ha llevado a cabo la reforma estructural que precisaba el ayuntamiento. Tampoco ha elaborado las ordenanzas que precisaba cada situación, como normas de limpieza y convivencia, y no ha llevado una política de gestión de los problemas de los ciudadanos, ya que, lamentablemente, ha estado más pendiente de su situación judicial que de los vecinos. Los ejidenses precisan que se adopten soluciones cuando existen problemas, y este alcalde no las ha adoptado, ha tenido su oportunidad y la ha desperdiciado; no ha ofrecido soluciones, simplemente ha dejado que pase el tiempo. Todo ello ha provocado un desencanto en la población, y que el municipio pierda población y se cierren locales. No puede arreglar un problema quien es parte del problema. Los ejidenses deben votar a Ciudadanos porque somos una candidatura hecha para gobernar el Ayuntamiento, somos personas formadas y acostumbradas a tratar con los problemas de la gente y a tomar decisiones. Si Ciudadanos entra en el gobierno local, pondremos al municipio de El Ejido en el lugar que se merece, bajaremos la deuda, haremos que la gente se sienta segura en su municipio y daremos respuesta a sus problemas cotidianos.

–¿Cómo analiza los resultados de las generales en El Ejido? ¿Con qué expectativas parte Cs para las municipales?

–La valoración es positiva; los fantásticos resultados que ha obtenido Ciudadanos vienen a incidir en que la gente está harta de los partidos tradicionales que no dan soluciones a sus problemas, que hemos surgido como partido nuevo, y que ilusionamos a la gente con una subida espectacular de aproximadamente cuatro puntos respecto a las elecciones anteriores. Ciudadanos se presenta en El Ejido para gobernar el Ayuntamiento, tal y como hemos manifestado varias veces; hemos formado una candidatura magnífica de personas formadas, preparadas y creíbles avaladas por una trayectoria profesional de varios años.

"El problema con la inmigración que se ha ido estableciendo en El Ejido viene dado por la falta de medidas, pautas de integración e información por parte del Gobierno local"

–¿Estarán abiertos a pactos con el Partido Popular? ¿Con PSOE? ¿Con Vox?

–En cuanto a pactos, en ningún momento hemos pensado en pactar con ninguna fuerza política, Ciudadados se presenta para gobernar el Ayuntamiento de El Ejido porque es la solución.

–¿Qué visión tiene Cs del fenómeno de la inmigración en el municipio?

–Ciudadanos apuesta por una inmigración legal y ordenada, y que se aplique íntegramente la Ley de Extranjería para las personas que se encuentran de forma irregular en el municipio. En El Ejido, aproximadamente un tercio de la población es inmigrante, y ese número dificulta la gestión. No obstante, entendemos que el problema con la inmigración que se ha ido estableciendo en El Ejido viene dado por la falta de medidas, pautas de integración e información por parte del Gobierno local, que ha dejado que se implanten sin orden ni con pautas de convivencia. Ciudadanos les va a exigir que cumplan con los mismas obligaciones que al resto de ciudadanos.