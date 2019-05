El Ejido, el invernadero de Vox que inquieta a medio planeta

Nunca antes un proceso electoral en España había generado la expectación ni había focalizado tanto el cambio del paisaje político conservador en una sola localidad del país. Ohio es el estado barómetro en las citas con las urnas en los Estados Unidos, al que acuden los corresponsales de medio planeta cada cuatro años en las elecciones presidenciales, y El Ejido es el termómetro al que se dirigen hoy esos diarios y semanarios internacionales con una audiencia de millones de personas para informar y analizar las claves de los comicios en nuestro país. Y no lo hacen precisamente porque su resultado condicione al resto ni vaticine el hipotético desenlace, sino porque entienden que la localidad almeriense se ha convertido en la ciudad más a la extrema derecha.

The Washington Post, The New York Times, The Daily Telegraph, The Sun e incluso Al Jazeera han recorrido las calles ejidenses a la hora de abordar el que localizan como epicentro de un fanatismo que resquebraja el sueño europeo. Así lo definen en sus descripciones de una localidad a la que tiñen de xenofobia y que dibujan infectada de vestigios franquistas. “Cómo un mar de invernaderos ha sembrado las semillas para el auge de la extrema derecha”, argumenta en su crónica el diario sensacionalista británico The Sun, que plantea “un odio de raíces profundas”.

La mayoría de reportajes citan la paradoja del agricultor ejidense que vota a Vox y se ha hecho rico por la “mano de obra inmigrante barata”

En la misma línea, pero con algo más de rigor, el estadounidense The New York Times también habla de la “semilla de la extrema derecha” con alusión directa a los episodios violentos del año 2000. Al Jazeera indica literalmente que el racismo y la nostalgia por el régimen del brutal dictador son palpables en este municipio que se aproxima a los 90.000 habitantes. La mayoría, como recoge Euronews, abordan la paradoja del “agricultor que se ha hecho rico gracias a la mano de obra migratoria barata”.

Poco positivo, más allá de ser la concentración de “greenhouses” más imponente y lo que aporta como la huerta de Europa. Imprecisiones por doquier y todo tipo de incorrecciones para estigmatizar ante un público de millones de lectores al municipio de El Ejido. Porque detrás del respaldo democrático a Vox, con un 30% de votos en las generales del 28 de abril, existe un ‘storytelling’ que ha convertido el mensaje anti-inmigración en arma de convicción masiva, pero no es la única razón de un electorado en el que cala el populismo ante una crisis sistémica del bipartidismo. Y la prensa internacional concibe el asentamiento de la formación de Santiago Abascal como un lastre de futuro que imposibilitará aún más la integración y convivencia al ser totalmente contraria en sus planteamientos a los que buscan apaciguar las hostilidades.

De ahí la impopularidad del outsider que incomoda al ecosistema electoral que salpica al municipio que más los vota ensombreciendo casi por completo su liderazgo del milagro agroalimentario almeriense. Y es posible que el resultado de las municipales, de ser favorable a la candidatura que encabeza el abogado y agricultor Juan José Bonilla, vuelva a situar sobre El Ejido el foco internacional de los medios de comunicación pero con tintes nocivos.

The Sun Cómo un mar de invernaderos siembra las semillas del odio

The Sun, uno de los medios más sensacionalistas de Reino Unido, no ha dudado en realizar duras acusaciones contra la provincia que parten del mismo epígrafe: Odio de raíces profundas. Habla de la “reconquista” de la nación anunciada por Vox y la localiza en El Ejido. “Ha sido llamada la ciudad más a la extrema derecha de España”. El reportaje alude a las imágenes de Franco y otros emblemas de la dictadura en uno de los bares de Las Norias y dice que el partido ha aprovechado los temores de la población sobre afluencia masiva de inmigrantes para ganar partidarios. “Cómo un mar de invernaderos gigantes ha sembrado las semillas para el auge de la extrema derecha en España” es el titular.

The New York Times Incubando tomates y extrema derecha

Uno de los medios estadounidense con una mayor proyección internacional, The New York Times, ha desplazado a Almería a un corresponsal para que analice una provincia en la que, según recogen, “ha arraigado Vox”. Con imágenes y testimonios de los vecinos y de inmigrantes en el campo, en el texto se indica los siguiente: “Kilómetros de invernaderos de plástico incubando los tomates, pimientos y otros productos que han transformado la región en centro agrícola, pero la semilla más importante que crece aquí puede ser la de Vox, el primer partido de extrema derecha desde el final de la dictadura”. El texto incluye alusiones a los episodios de violencia del año 2000 y a símbolos franquistas por la ciudad.

Al Jazeera Odio y nostalgia en el pueblo de extrema derecha

Al Jazeera, canal de referencia en el mundo islámico, también visitó la provincia y tituló su reportaje: “El odio y la nostalgia peligrosa en el pueblo agrícola de extrema derecha en España”. No duda en señalar a El Ejido y asegura que la nostalgia por el régimen de Franco y la xenofobia son palpables con testimonios como el siguiente: “La escuela de mis hijos es jodida. 18 de cada 20 alumnos son marroquíes. El PP no resuelve este problema, sólo puede Vox”.

Euronews La paradoja de El Ejido

Euronews también desplazó sus cámaras a la provincia y grabó un reportaje antes de las generales. “En estos invernaderos del sur de España se ha arraigado la extrema derecha. El Ejido se ha hecho rico gracias a la mano de obra barata de los inmigrantes, pero esto no los protege de la animosidad”. Así plantea el éxito de Vox y asegura que “se dijo que España estaba vacunada contra la extrema derecha como excepción europea, pero las urnas demuestran lo contrario”.

The Daily Telegraph El bastión del odio

Uno de los diarios británicos con mayor proyección, The Daily Thelegraph, recorrió las calles de El Ejido para la elaboración de un reportaje en el que calificó al pueblo como “el bastión del odio”. Aún siendo un periódico de ideología de centro-derecha, recoge las declaraciones del candidato de Vox con las que se escandaliza: “Nuestras mujeres no están seguras aquí por la noche”.