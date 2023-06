Martín Morales (IU) no descarta un pacto con el PP en Turre: "Me importa más el pueblo que las siglas"

El pasado domingo 28 de mayo, 1.658 turreros votaron en las elecciones municipales para decidir el futuro de su Ayuntamiento durante los cuatro próximos años (un 76,83% de participación). La mayoría (un 41,27%) votaron al PSOE, cuya candidatura encabeza la alcaldesa en funciones, María Isabel López. Obtuvieron cinco concejales. El 35,86% votó al PP, que se hizo con 4 ediles, y un 22,06% a Con Andalucía (la marca de Izquierda Unida), logrando dos concejales.

Con esta situación, ninguno de los partidos tiene mayoría absoluta para gobernar, por lo que, una vez más, los pactos serán necesarios. Se da una situación muy similar a la de 2015 y 2019, cuando PSOE e IU llegaron a acuerdos para alternarse en la Alcaldía.

Sin embargo, esta vez el PSOE de Turre ha dicho varias veces que no tiene intención de pactar con Con Andalucía (IU) el partido que lidera Martín Morales. Tras ocho años compartiendo gobierno las relaciones no son las mejores.

En este sentido, Martín Morales asegura que no cierra las puertas a ninguna posibilidad, si bien asegura que "por el momento no he recibido ninguna llamada, ni del PSOE ni del PP". Además, desmiente el "bulo lanzado por el PSOE en la campaña" de que tendría un preacuerdo con los populares.

No obstante, el candidato de Con Andalucía no descarta un posible acuerdo con el PP de Arturo Grima, si bien asume que "sería muy duro". De hecho, los estatutos de IU no permiten apoyar la investidura de un representante del Partido Popular. ¿Se jugaría Martín Morales la expulsión de su partido? "Tenemos que ver qué es lo mejor para el pueblo. A mí me importan mucho las siglas, pero me importa mucho más Turre", dice en declaraciones a Diario de Almería.

Morales tiene claro de que el acuerdo, sea con el partido que sea, "no se hará hasta el último momento", como ya pasó en 2019 cuando se firmó el pacto con el PSOE la noche antes de la investidura. Sobre ese día de junio de hace cuatro años cuenta que "María López ni siquiera estuvo en la reunión y no le dijeron que habíamos acordado repartirnos la Alcaldía durante el mismo número de meses ambos partidos".

Su relación con la candidata socialista es casi nula. "Este último mandato no ha habido comunicación; María lleva más de un año y medio sin llamarme", dice Morales. De hecho, asegura que "me vetó a la hora de hacer los presupuestos de 2023 y por eso no se los aprobamos".

Morales también aclara que "no me he presentado para poner mi cara y después irme, como dicen muchos" y asegura que "si soy concejal no me voy a ir en toda la legislatura". Y es que actualmente trabaja como profesor en Murcia, pero está dispuesto a apartar la docencia unos años si sigue en el Ayuntamiento de Turre.

La Alcaldía no es una de sus líneas rojas

Martín Morales y su partido tienen claro que "en algún momento de la legislatura vamos a ser necesarios para decidir, ya sea desde dentro o fuera del gobierno".

Aunque por el momento no ha comenzado a negociar con PSOE ni PP, asegura que no es imprescindible llegar a la Alcaldía, como sí lo fue en 2015 y 2019. "Mi ego ya lo satisfice, no estoy loco por ser alcalde. Pero sí es cierto que es una herramienta para poder tener autonomía y liderar y, en definitiva, gestionar", explica. Para él "no es lo mismo ser concejal que alcalde para poder conseguir las cosas; no tiene nada que ver".

Morales defiende su gestión al frente del Ayuntamiento cuando ha ocupado la Alcaldía y asegura que "hemos recaudado 3 millones más de IBI y hemos podido pagar 5 millones de deuda gracias a nuestro trabajo".

Quedan 16 días para que lleguen las llamadas, ya sea del PSOE o del PP. Y si no, Martín Morales dice que "el PSOE puede gobernar en minoría y tendrán que llegar a acuerdos puntuales con nosotros o con Arturo Grima".