Revolución en el PSOE de Vera: renuncian tres candidatos y el líder será David Mahiques

El Partido Socialista de Vera vive una auténtica revolución tras los malos resultados obtenidos en las elecciones municipales del 28-M. Los tres primeros candidatos de la lista han renunciado a su acta de concejal, por lo que será el número 4, David Mahiques, quien lidere este grupo municipal en la oposición durante los próximos cuatro años.

Hace una semana anunciaba su renuncia el cabeza de lista del PSOE, Martín Gerez, tras no conseguir "la confianza mayoritaria del electorado a la que aspiraba", ni en 2019 ni en 2023. Por eso, asegura que no se considera respaldado para continuar y no seguirá al frente del partido.

Pero esa no será la única baja, pues este domingo el PSOE anunció en redes sociales que tampoco recogerán su acta de concejales los dos siguientes de la lista: Alberto Clemente, que fue edil de Hacienda entre 2015 y 2019 con el Partido Andalucista; y Estela García, una joven estudiante de Ingeniería Agrícola.

Así pues, el líder del nuevo PSOE de Vera será el número 4 de la lista, David Mahiques Rodríguez, empresario de 48 años y destacado defensor del medio ambiente. Se presentaba por primera vez a unas elecciones municipales en Vera.

El otro escaño socialista (solo han conseguido dos) será para María Isabel García, una graduada en Derecho de 28 años que trabaja en la hostelería local.

En un comunicado en redes sociales, los socialistas han hecho público su "apoyo total a nuestros compañeros y a quienes votaron nuestra candidatura en las pasadas elecciones municipales". Asimismo, aseguran que los nuevos concejales "defenderán activamente el programa electoral propuesto y cualquier otra iniciativa que suponga la mejora de la calidad de vida de los veratenses".

Cabe recordar que el Partido Popular ha logrado 10 concejales, lo que supone que Alfonso García gobernará con mayoría absoluta. Por su parte, Diego Núñez (UCIN) se estrena con 4 concejales, tras lograr situarse como la segunda fuerza más votada del municipio. El PSOE ha perdido tres concejales y se queda tan solo con dos representantes en el salón de plenos veratense. Por otro lado, Vox consigue representación por primera vez en el Ayuntamiento de Vera, con un concejal.