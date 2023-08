José Mª Garzón: "La mejor entrada de la Feria fue el lunes con solo 4.500 espectadores"

Finalizó la Feria Taurina de nuestra ciudad cuando aún quedaban cinco día de Feria y a los taurinos se nos queda cierta cara de tonto. Pueblos y ciudades tienen como uno de las principales y más arraigados actos de sus fiestas la celebración de corridas de toros. Hace apenas una década, el Abono agosteño constaba de siete festejos en Almería. Pero aquello ya es agua pasada que parece que no va a mover el molino.

–Pues parece que casi nadie ha salido contento de los toros de este 2023...

–Bueno, no me voy descontento, es más, hago una valoración global positiva de las tres tardes del Abono. El público mayoritariamente se ha divertido y ha podido ver tres buenos carteles de toreros y toros. No creo que la afición de Almería haya acabado descontenta aunque podía haber sido mejor.

–Vamos a empezar por lo bueno de las tres tardes.

–Creo que el nivel de compromiso de novilleros y toreros ha sido altísimo. Destacaría especialmente la tarde del lunes, con la terna rayando a gran nivel.

–¿Qué te pareció ‘nuestro’ Jorge Martínez?

–Tuvo una gran tarde e hizo una extraordinaria faena al que cerraba plaza y cortó dos orejas muy merecidas; en el primero quizá estuvo un poco nervioso, le pesó en exceso la responsabilidad. Necesita apoyo de todos los sectores para cuajar en figura. Yo confío en él.

–Hay quejas del ganado...

–Mira, te puedo decir que los toros tuvieron buena presentación y, sobre todo la novillada, dieron buen juego en general. Ya sabes que se desechó el encierro completo del lunes de JuanManuelCriado por falta de trapío y de peso y lo sustituimos por otro de El Parralejo que iba a ser lidiado en Dax, una plaza francesa de primera. Más categoría no puede haber. Creo que ofrecieron una buena tarde de toros.

–Por deformación profesional, ponle una nota a toros y toreros.

–Yo le pondría un notable en general aunque hubo quien no llegó a esa nota y quien la pasó.

–Vamos con lo que no te gustó tanto...

–Quizá la respuesta de la afición no fue la que esperábamos. Parece que está un poco dormida y que no despierta del letargo en que se haya sumida tras la pandemia y sigue en esa cuesta abajo de la última década. ¿Sabes cuál fue la mejor entrada de las tres tardes? Sí, la del lunes ¿Que cuánta gente hubo? No te lo vas a creer: 4.500 espectadores. Como comprenderás, con esas cifras es muy difícil que la Empresa se arriesgue a dar más festejos el año que viene. Los abonados siguen siendo los mismos del año pasado y las entradas sueltas son un riesgo grande.

–Tampoco responden los organismos oficiales...

–El Ayuntamiento no quiere saber nada de los toros, argumentando que es una plaza privada; le falta compromiso. Envidio a lugares cercanos, en que ayuda a tope. Tendremos que publicitar los toros durante este invierno a ver si engancha en los niños Lamentablemente el relevo generacional está fallando.