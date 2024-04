ASAJA-Almería lamenta la exclusión de la rebaja fiscal a hortalizas y almendra de Los Vélez

La Orden HAC/348/2024, de 17 de abril, por la que se modifican para el período impositivo 2023 los Índices de Rendimiento Neto y la reducción general aplicable en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales demuestra una vez más que nuestra provincia no es objeto de ningún beneficio fiscal más allá de los que normalmente se aplican.

Los informes presentados para solicitar estos beneficios fiscales han sido en vano, pues como en el caso del sector dedicado a la producción de almendra en la Comarca de los Vélez, zona con mayor superficie de almendros en la provincia, se ha visto discriminado respecto a los términos municipales colindantes que sí han obtenido este beneficio fiscal, siendo las incidencias climatológicas las mismas.

Además, los productos hortícolas, que no tienen ningún tipo de beneficio fiscal también son perjudicados en esta orden de rebaja fiscal. Sin embargo, según los datos del Ministerio de Agricultura y Agroseguro, la incidencia de virosis ha sido la más alta desde 2017, afectando sobre todo al tomate, pimiento y calabacín. “No llegamos a comprender, como teniendo los datos de distintas fuentes, el Ministerio de Hacienda siga haciendo caso omiso a las incidencias existentes en nuestra provincia”, ha valorado Adoración Blanque, Presidenta de ASAJA-Almería.

ASAJA-Almería ha realizado informes para solicitar al Ministerio de Hacienda la reducción del Índice de Rendimiento Neto para el actual ejercicio de la Declaración de la Renta para los sectores que se vieron afectados por diversas circunstancias excepcionales que tuvieron lugar en el pasado 2023.

“Lamentamos que no se haya tenido en cuenta, en gran parte, sobre todo para hortícolas y cítricos en la Orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado. En productos hortofrutícolas, el Gobierno central no ha contemplado ninguna rebaja fiscal, fijando el Índice de Rendimiento Neto en 0,26, y no en 0,18 como pedíamos en la Organización Agraria para todas las frutas y hortalizas de Almería”.

Desde ASAJA-Almería pedimos al Ministerio de Agricultura, que, siendo conocedor de los datos, inste al Ministerio de Hacienda a revisar los Índices propuestos para la provincia de Almería y que publique la inclusión de todos los sectores implicados en su modificación.

En relación a los cultivos para los que sí se contempla una rebaja fiscal figuran las oleaginosas, las leguminosas, los cereales, el ovino, el caprino y las almendras (en toda la provincia menos en los Vélez).

Aunque ya estamos en plena campaña de la Declaración de la Renta, desde ASAJA-Almería insistimos al Ministerio que, a través de una corrección de errores de la Orden publicada, incluya todos los hortícolas y cítricos como sectores afectados y se reduzca el índice hasta el 0,13, tal y como hemos solicitado. "Es imprescindible que se consideren las pérdidas por la calima en el resto de hortícolas, así como la incidencia de plagas que redujeron nuestras producciones", ha señalado la presidenta provincial de ASAJA- Almería, Adoración Blanque.