Cajamar Innova lanza una convocatoria para incorporar a su incubadora proyectos en gestión del agua

Los responsables de Cajamar Innova, la incubadora empresarial de alta tecnología especializada en la gestión del agua que promueve la Fundación Cajamar, han dado a conocer en un encuentro virtual con medios de comunicación y profesionales del sector los detalles de su primera convocatoria de proyectos de incubación y aceleración para emprendedores y empresas emergentes de toda España, que se mantendrá abierta hasta el próximo 23 de febrero.

La selección final tendrá lugar entre los días 16 y 17 de marzo. A partir de ese momento los proyectos elegidos tendrán, además de un seguimiento personalizado, la posibilidad de acceder a especialistas en diversas ramas de la gestión y de la tecnología, y conocerán a potenciales inversores y clientes. Todo ello para facilitar el éxito de sus iniciativas.

En la reunión han participado Roberto García Torrente, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar; David Uclés, responsable de Cajamar Innova; y Luis Miguel Ciprés, CEO de Barrabes.biz, consultora especializada en el apoyo al ecosistema emprendedor a través del diseño e implementación de programas de aceleración e innovación abierta, que ha participado en la puesta en marcha de la incubadora de la Fundación Cajamar.

Roberto García Torrente ha destacado el compromiso de Cajamar con la optimización del uso del agua desde hace más de 50 años y ha recordado que, en la actualidad, este recurso supone un factor clave para el desarrollo y la mejora de competitividad de cualquier territorio. “Queremos aportar soluciones para poder trasladarlas a zonas con una problemática similar” a la existente en el Sureste español, ha asegurado.

Luis Miguel Ciprés ha insistido en que la iniciativa que impulsa Cajamar cumple con las características que hoy están ganando un peso cada vez mayor en cuanto al enfoque de la innovación en los territorios, convirtiéndose en la mejor herramienta para el desarrollo y el crecimiento de los mismos. En este sentido, ha apuntado que estas cuatro tendencias son la globalización, el retorno económico que genera la innovación, la economía intangible y la complejidad, que se resuelve, esta última, con ecosistemas de innovación.

Por su parte, David Uclés ha desgranado las características de los tres programas de la incubadora, haciendo hincapié en que la metodología de todos ellos pone el acento en acelerar los procesos de innovación y segmentarlos para que crezcan lo más rápido posible: “Hay que lanzar la idea, ponerla a prueba y evaluar si ha tenido éxito o no para llevarla al mercado”. Además, recordó que la próxima sesión informativa online tendrá lugar el 16 de febrero.

Tres programas especializados

En esta primera convocatoria se seleccionará a 12 candidatos para participar en los tres programas semipresenciales de consolidación de proyectos innovadores y apoyo para consolidar y ayudar a crecer a empresas de reciente creación y jóvenes emprendedores:

Programa de incubación para proyectos empresariales que tienen al menos un prototipo o piloto de producto o servicio, y que buscan validar el encaje problema-solución y el de producto-mercado.

Programa de incubación de larga duración para el mismo tipo de proyectos que el anterior, pero con un horizonte de desarrollo temporal más amplio.

Programa de aceleración para empresas que están realizando sus primeras ventas y que buscan crecer de manera rápida.

La duración estándar de los programas de incubación y aceleración es de seis meses, y de un año para el programa de incubación de larga duración. Los emprendedores podrán acceder a infraestructuras, recursos, soporte técnico y tecnológico de los centros experimentales de la Fundación Cajamar para el desarrollo y validación de sus prototipos y pilotos.

Asimismo, está prevista la celebración a lo largo de este año 2021 de diversos talleres en el ámbito de la gestión empresarial y la tecnología, así como encuentros con emprendedores y tecnólogos para favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre los proyectos participantes, y entre estos y el conjunto de la comunidad española de empresas y usuarios del agua.

El reto de garantizar el acceso al agua

En nuestro planeta hay aproximadamente 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua. Sin embargo, su disponibilidad en una forma directamente utilizable por los humanos no llega al 2,5 % del total y se distribuye de forma muy irregular por la superficie terrestre. De hecho, según la ONU, unos 2.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable, y unos 4.500 millones no tienen saneamientos seguros.

En los próximos años estas limitaciones irán en aumento, impulsadas por el cambio climático y por la necesidad de producir más alimentos para una población que sigue creciendo. Así, cualquier innovación que redunde en un mejor aprovechamiento y gestión del agua tiene un enorme potencial para impactar en el bienestar de miles de millones de personas y en el desarrollo de un modelo económico más sostenible y equitativo.

Cajamar es, desde sus orígenes, un agente protagonista de la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector agroalimentario, y muy especialmente en la financiación y desarrollo de tecnologías y procesos que fomenten un aprovechamiento más eficiente y sostenible de un recurso tan escaso como el agua.

Con más de 45 años de experiencia en la generación y la difusión de conocimiento por medio de jornadas, talleres, publicaciones y cursos, con Cajamar Innova se ha puesto en marcha un modelo propio de incubación para apoyar a los emprendedores y favorecer el desarrollo de proyectos empresariales situados en la intersección entre la tecnología y los recursos hídricos. Para ello, la Fundación Cajamar pone a disposición de emprendedores y empresas emergentes su amplia experiencia e infraestructura de investigación, así como el conocimiento y la experiencia de sus profesionales y red internacional de colaboradores.