El Día de Andalucía, con sabor almeriense

El almeriense Francisco Martínez Cosentino, presidente del grupo que lleva su nombre, recibirá el próximo 28 de febrero el título de Hijo Predilecto de Andalucía por acuerdo del Consejo de Gobierno que preside Juan Manuel Moreno. Lo ha anunciado esta mañana Elías Bendodo, portavoz del Ejecutivo, que ha revelado también quienes serán los reconocidos con la Medalla de Andalucía el próximo jueves en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Martínez Cosentino es un almeriense que fundó una pequeña empresa de siete trabajadores y hoy capitanea un imperio líder en superficies de cuarzo que emplea a 2.300 profesionales y tiene presencia en más de 20 países. Es un empresario que se caracteriza por su defensa de valores como la ambición, la honestidad y la tenacidad. Es recordada su intervención ante alumnos de la Escuela de Organización Industrial (EOI): "No importa fracasar; yo me he arruinado tres veces, me han cortado el teléfono, la luz, el agua, la Visa... y no me rendí jamás; hay que ser valientes, levantarse y no dejarse vencer por los obstáculos", arengó a los egresados.

Martínez Cosentino, nacido en Macael (Almería), recibió la Medalla de Andalucía en 1992, cuando regentaba una empresa familiar dueña de una cantera y una fábrica de mármoles que intentaba expandirse y abrir mercados fuera de España. Junto a sus hermanos José y Eduardo, Francisco Martínez Cosentino ha logrado convertir la pequeña fábrica heredada de su padre en una de las empresas familiares más importantes de Andalucía que vende su producto estrella, el Silestone, en más de 80 países; que da trabajo a más de 3.000 personas y que tiene en Macael un polígono industrial con tres fábricas y más de un millón de metros cuadrados.

Cosentino S.L. es también la primera empresa española que se ha anunciado en la Superbowl, pues en 2005 insertó un anuncio de 20 segundos durante la trasmisión televisiva de la final del campeonato de la National Football League de Estados Unidos.

La empresa de esta familia almeriense vende 3.500 encimeras de cocina al día en todo el planeta y las exportaciones representan el 90% de su facturación anual. Pese a su expansión internacional, Cosentino tiene muy claro su compromiso con Macael y su comarca, y asegura que la generación de empleo en la provincia de Almería es una de sus obsesiones permanentes.

Biosabor, Medalla de Andalucía

La empresa almeriense Biosabor, que preside Francisco Belmonte, recibirá la Medalla de Andalucía el próximo 28 de febrero, por acuerdo del Consejo de Gobierno, esta mañana.

Fundada en 2008, es una empresa familiar situada en Níjar, líder en alimentación ecológica y funcional a nivel internacional, con fuertes valores de compromiso y respeto a la sociedad y al medio ambiente a través de la salud y el bienestar.

Empresa con una sólida trayectoria, cuenta con más de 500 trabajadores, exportan sus productos ecológicos a más de 22 países, siendo referentes y primera empresa del sector que ha creado un departamento de I+D+i en nutrición y salud, a la vez que destinan sus beneficios a investigar, e innovar en productos que aportan beneficios a la salud de las personas. Ha sido nombrada "empresa de residuo alimentario cero". Además del cultivo y comercialización de frutas y hortalizas ecológicas también elaboran productos envasados de V gama. El volumen de facturación del último ejercicio es de casi 62 millones de euros.

Sus instalaciones se encuentran sobre 45.000 metros cuadrados de parcela y tiene una superficie construida de 10.200 metros cuadrados, incorporan la última tecnología y optimas medidas de seguridad.